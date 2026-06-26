Suprema Corte de EE. UU. autoriza a Trump retirar el TPS a haitianos y sirios

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Trump podría deportar a miles tras autorización de retiro del TPS. Fotos: AFP/Getty

La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó este jueves que la administración del presidente Donald Trump retire el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 356 mil inmigrantes de Haití y Siria, una medida que abre la puerta a su deportación y fortalece la política migratoria del Gobierno estadounidense.

Con una votación de 6-3, la mayoría conservadora del máximo tribunal revocó decisiones de tribunales inferiores que habían frenado el fin del TPS para más de 350 mil haitianos y 6 mil 100 sirios, al considerar que las decisiones del Gobierno en esta materia no pueden ser revisadas por los tribunales.

Today the Supreme Court upheld the Trump Administration’s clear authority to terminate Temporary Protected Status for hundreds of thousands of Haitian and Syrian nationals.



The Department of Justice successfully defended the position that TPS was always meant to be temporary.… — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) June 25, 2026

Suprema Corte respalda decisión de Trump sobre el TPS

El TPS permite que personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias vivan y trabajen temporalmente en Estados Unidos mientras no existan condiciones seguras para regresar.

Los haitianos recibieron esta protección tras el terremoto de 2010. Por su parte, los sirios fueron incorporados al programa después del inicio de la guerra civil en 2012.

El juez Samuel Alito, quien redactó la opinión de la mayoría, sostuvo que la legislación que regula el TPS “prohíbe claramente” que los tribunales revisen las determinaciones del Poder Ejecutivo sobre este programa.

Juezas liberales disienten y advierten impacto

La jueza Elena Kagan, respaldada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, votó en contra de la resolución al considerar que los tribunales sí pueden revisar si el Gobierno cumplió con los procedimientos establecidos por la ley. Además, sostuvo que existían elementos para analizar si la decisión sobre Haití estuvo influenciada por prejuicios raciales, un argumento que la mayoría del tribunal rechazó.

La resolución podría tener efectos sobre 1.3 millones de personas beneficiarias del TPS provenientes de 17 países. Según la administración Trump, estas protecciones siempre fueron temporales.

Diversas organizaciones defensoras de migrantes expresaron preocupación por el fallo y advirtieron que miles de familias podrían enfrentar procesos de deportación. Por su parte, el Departamento de Justicia celebró la decisión al afirmar que el programa no debe convertirse en un mecanismo permanente.

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