México envía ayuda a Venezuela tras terremotos; activan centros de acopio y donaciones

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Activan centros de acopios en México por terremotos en Venezuela. Foto: Getty

El terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ha generado una ola de solidaridad en México. Mientras el Gobierno federal desplegó un contingente de rescatistas, médicos y binomios caninos para apoyar las labores de búsqueda, organizaciones civiles, asociaciones de venezolanos y organismos humanitarios comenzaron a habilitar centros de acopio y campañas de donación para apoyar a las personas afectadas.

¿Cómo ayudar a Venezuela desde México?

Por medio de distintas organizaciones, la población mexicana puede realizar donativos y aportaciones en apoyo a Venezuela. Las opciones de apoyo disponibles incluyen:

Donación de medicamentos, alimentos e insumos.

Aportaciones económicas mediante campañas organizadas por asociaciones civiles.

Apoyo para localizar familiares o restablecer comunicación con personas afectadas.

Las organizaciones recomiendan verificar siempre la autenticidad de las campañas antes de realizar cualquier donación.

Pasticho Express instala centro de acopio en CDMX

El restaurante Pasticho Express abrió un centro de acopio para reunir principalmente medicamentos y material de curación. Entre los artículos solicitados se encuentran:

Paracetamol e ibuprofeno.

Antisépticos.

Gasas, vendas y algodón.

Soluciones salinas.

Pomadas para quemaduras.

Sales de rehidratación oral.

Antidiarreicos.

Guantes desechables.

Cubrebocas.

Gel antibacterial.

Termómetros digitales.

El centro de acopio se ubica en Centro Comercial Parques Polanco, Lago Alberto 320, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Topos México también recibe donativos

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco habilitó un centro de acopio en Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Solicitan los siguientes artículos:

Agua embotellada.

Casas de campaña.

Lonas de plástico.

Repelente de insectos.

Protector solar.

Toallas sanitarias.

Jabón, alcohol, gasas y vendas.

Alimentos no perecederos.

Equipo especializado para rescatistas, como cascos, guantes, botas, lámparas, picos, palas, botiquines y radios de comunicación.

🇻🇪 Acopio para Venezuela



Recibimos agua, alimentos no perecederos, artículos de higiene y equipo para rescatistas.



📍 Magistrados 75, Amp. El Sifón, Iztapalapa

🗺️ https://t.co/5ZGDtPFbRc

Dona y comparte. 🤝 #AyudaVenezuelahttps://t.co/gVXiuOsVgO pic.twitter.com/g25yFtaA74 — Topos® México (@topos) June 26, 2026

Embajada de Venezuela pide canalizar ayuda directamente

La Embajada de Venezuela en México informó que no mantiene coordinación con organizaciones no gubernamentales para solicitar dinero o fungir como centro de acopio.

Por ello, invitó a quienes deseen donar insumos no perecederos a acudir directamente a su sede ubicada en Schiller 326, Ciudad de México.

Colectivos venezolanos habilitan centros de acopio

La iniciativa Operación Todos con VZLA anunció centros de acopio en Villahermosa, Tabasco:

Parque La Choca (árbol grande, cerca de Helados Delit).

Parroquia San Miguel Arcángel (colonia Multi 80).

Reciben:

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Insumos médicos.

Ropa y cobijas.

#TodosConVzla en el Mundo 🇻🇪



ATENCIÓN ‼️ Seguimos sumando centros de acopio en el mundo 🚨



📍Centro de Acopio en México 🇲🇽 pic.twitter.com/X9p4EsvZD2 — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 26, 2026

Donaciones económicas

La Asociación de Venezolanos en México (Venemex) abrió una campaña para recibir recursos económicos que, asegura, serán canalizados a organizaciones humanitarias que operan en Venezuela.

Asimismo, integrantes de Antroposabores, Conuco y Masala CCS impulsan una colecta para financiar alimentos e hidratación para brigadistas, hospitales y personas damnificadas.

Cruz Roja ayuda a localizar familiares

La Cruz Roja Mexicana activó su programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares para quienes buscan información sobre personas que se encontraban en Venezuela durante la emergencia.

También puso a disposición el teléfono 56 45 85 32 74 para brindar orientación y facilitar la comunicación entre familias.

De igual forma, la Cruz Roja Mexicana puso a disposición un número de cuenta para realizar donativos económicos.

Espacios para comunicarse con Venezuela

Además de la ayuda humanitaria, diversas organizaciones habilitaron espacios con internet y telefonía para que venezolanos residentes en México puedan contactar a sus familiares. Entre ellas se encuentran:

Programa Casa Refugiados.

La Casita del Telar Solidario.

Calle del Hambre CDMX.

México envía misión humanitaria

El Gobierno federal informó que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía con destino a Venezuela. El contingente está integrado por:

261 elementos: 240 del Ejército Mexicano, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Médicos, enfermeros y camilleros.

Especialistas en búsqueda y rescate urbano.

18 binomios caninos.

4.4 toneladas de equipo especializado.

2.7 toneladas de insumos médicos.

Además, se anunció el envío de un avión C-130 Hércules con 8 toneladas de medicamentos. y 4 toneladas de equipo para rescate y salvamento.

¿Qué ocurrió en Venezuela?

El norte de Venezuela fue sacudido el 24 de junio por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que provocaron el colapso de edificios, daños en hospitales, carreteras, redes de agua y electricidad, además de afectaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y el transporte público.

De acuerdo con el balance oficial, el desastre ha dejado al menos 235 personas fallecidas y más de mil heridas, aunque las autoridades venezolanas advirtieron que la cifra podría aumentar conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate.

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