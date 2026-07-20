Andy Burnham llega al poder y Reino Unido suma siete primeros ministros en 10 años

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Andy Burnham. Foto: AFP

Andy Burnham asumió este lunes como primer ministro de Reino Unido tras la renuncia de Keir Starmer, con lo que el país suma siete primeros ministros en 10 años. El relevo se produjo después de que Starmer permaneciera dos años en el cargo y perdiera el respaldo del Partido Laborista.

El nuevo jefe del gobierno británico fue alcalde de Manchester antes de regresar a la política nacional. En las elecciones extraordinarias celebradas en junio obtuvo un escaño en el Parlamento británico con el objetivo de disputar el liderazgo laborista.

Su llegada al cargo se concretó sin una elección interna del partido, luego de recibir el apoyo de 379 parlamentarios laboristas, respaldo suficiente para convertirse en el nuevo líder de la organización y, posteriormente, en primer ministro de Reino Unido.

Burnham ha señalado que buscará modificar la dirección política del Partido Laborista mientras encabeza el gobierno del país.

Andy Burnham llega tras una década de cambios en el gobierno de Reino Unido

La llegada de Andy Burnham ocurre en un contexto de alta rotación política. Desde 2016, Reino Unido ha tenido siete personas al frente del gobierno, una situación distinta a la tendencia histórica del país.

For too long, we’ve been told that ending rough sleeping will take decades or even that it's impossible. I'm not having that.



This is something a government can fix if it chooses to. Today, I’m choosing to.



The Passage are an organisation leading the way on this – I was proud… pic.twitter.com/ZALHMygE9O — Andy Burnham (@andyburnham) July 20, 2026

Desde la creación del cargo de primer ministro, en el siglo XVIII, la duración promedio de los mandatos había sido cercana a cinco años. Sin embargo, durante la última década el promedio descendió a aproximadamente 18 meses.

De los seis antecesores de Burnham, cinco renunciaron antes de concluir su mandato y uno perdió el cargo después de ser derrotado en elecciones generales.

Las salidas de los anteriores primeros ministros respondieron a distintos factores:

David Cameron dimitió tras perder el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea en 2016

dimitió tras perder el referéndum sobre la permanencia de en la en 2016 Theresa May dejó el cargo después de que el Parlamento rechazara en varias ocasiones el acuerdo sobre la salida del país de la Unión Europea

dejó el cargo después de que el Parlamento rechazara en varias ocasiones el acuerdo sobre la salida del país de la Boris Johnson renunció tras perder el respaldo de integrantes de su propio partido

renunció tras perder el respaldo de integrantes de su propio partido Liz Truss dejó el gobierno luego de la reacción de los mercados financieros a su programa de recortes fiscales

dejó el gobierno luego de la reacción de los mercados financieros a su programa de recortes fiscales Rishi Sunak fue derrotado en las elecciones generales tras 14 años de gobiernos conservadores

fue derrotado en las elecciones generales tras 14 años de gobiernos conservadores Keir Starmer abandonó el cargo después de perder el apoyo de los diputados del Partido Laborista, quienes consideraron que su nivel de respaldo representaba un riesgo para la organización

¿Por qué Reino Unido ha tenido siete primeros ministros en 10 años?

Además de las razones particulares que llevaron a la salida de cada dirigente, distintos estudios, encuestas y análisis apuntan a factores que han influido en el ambiente político británico durante los últimos años.

Uno de ellos es el estancamiento del nivel de vida, una situación que se remonta a la crisis financiera de 2008. De acuerdo con la información disponible, este fenómeno ha influido en la percepción de una parte de la población sobre la capacidad de los gobiernos para mejorar las condiciones económicas.

Los sondeos también muestran que el pesimismo económico alcanzó su nivel más alto desde 1978, periodo marcado por una inflación elevada y conflictos laborales.

Otro elemento señalado es la percepción de que diversos servicios públicos no funcionan de manera satisfactoria. Entre ellos se encuentran áreas como:

Transporte

Justicia

Educación

Sanidad

Según el análisis, el crecimiento económico limitado redujo los recursos disponibles para invertir en infraestructura y en servicios públicos.

También aparece como factor la preocupación por la cohesión social. Las encuestas indican que más del 80% de la población considera que Reino Unido es un país dividido.

Parte de esa percepción se relaciona con el debate sobre los niveles de inmigración registrados en las últimas décadas y con la integración de distintas comunidades dentro de la sociedad británica.

A ello se suma un contexto en el que las redes sociales y otros espacios públicos han incrementado la exposición de las críticas dirigidas hacia los dirigentes políticos, incluidos los primeros ministros.

Diversos políticos sostienen que gobernar se ha vuelto más complejo debido a una sociedad más fragmentada y a un entorno político cambiante. En ese escenario, Andy Burnham inicia su gestión como primer ministro de Reino Unido, después de una década marcada por cambios constantes en el liderazgo del gobierno.

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