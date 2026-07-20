Megaincendio devora más de 26 mil hectáreas en España; evacúan a mil 200 personas

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Hay dificultades por las condiciones de la región. Foto: AFP

En España, la región de Castilla-La Mancha suma cuatro días de un incendio forestal que arde sin control, calcinando 26 mil hectáreas y provocando el desalojo de mil 200 personas, un incidente que es calificado como el más complejo de su tipo que las autoridades han enfrentado históricamente.

El fuego inició el 16 de julio en la localidad de La Mierla, a aproximadamente 100 kilómetros al norte de Madrid, de acuerdo con la AFP.

🇪🇸 In Spain, huge wildfire rips through forests 100km north of Madrid



As Spain triggers emergency alerts for its third major heatwave this summer, firefighters are trying to stop a devastating wildfire just 100 kilometres north of the capital, Madrid, which has already burned… pic.twitter.com/phlLvJS63f — AFP News Agency (@AFP) July 20, 2026

Durante la noche del 19 de julio, una periodista de la AFP observó grandes llamas de color rojo intenso desde el avión que sobrevolaba el incendio.

Para este lunes, cientos de bomberos y decenas de camiones combatían el incendio en Castilla-La Mancha, en España

El fuego genera preocupación debido a que empezará una nueva oleada de calor, lo que dificultará las labores y abre la posibilidad de más incidentes.

🚨 #ALERTA | Un voraz incendio forestal en La Mierla, al norte de Madrid, España, ya devoró más de 26.000 hectáreas y obligó a la evacuación preventiva de más de 1.200 personas en 28 municipios.

pic.twitter.com/kQdVrjzUSy — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

Suman 26 mil hectáreas dañadas en incendio forestal en Castilla, España

El presidente de la región en el centro de España, Emiliano García-Page, indicó que “es sin duda ninguna, en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha.”

Señaló que “se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas (quemadas) y sin que podamos ponerle un coto final”.

🚨 #SPAIN #ESPANA #Wildfires #Incendio #Incendie



The devastating Cinco Villas fire is still raging..



🔴 SPAIN : WHAT BEGAN ON WEDNESDAY AS A SMALL OUTBREAK IN ORÉS (ZARAGOZA PROVINCE), HAS, FOUR DAYS LATER, BECOME THE MOST DESTRUCTIVE FOREST FIRE of 2026 ON SPANISH SOIL… pic.twitter.com/45EssuZ1Hj — LW World News (@LW_WorldNews) July 18, 2026

Emiliano García-Page declaró a periodistas que “es verdaderamente titánico el esfuerzo que estamos planteando”.

“Una vez que se ponen a salvo las vidas humanas, la prioridad absoluta está, por supuesto, en proteger los núcleos urbanos”.

Hasta el momento, suman más de mil 200 personas evacuadas de 28 municipios de España, de acuerdo con el servicio de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Un incendio forestal en la región de Aragón, al norte de España, consumió más de 38 mil acres de terreno, informaron las autoridades.



El fuego se extendió a lo largo de un perímetro de aproximadamente 50 millas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para… pic.twitter.com/TjoxuZVZ4r — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 18, 2026

El incendio más complejo “en nuestra historia”

Emiliano García-Page indicó que “la característica definitiva de este incendio en complejidad es el mayor que hemos abordado en nuestra historia”.

Ha afectado “zonas inmensas de territorio que están llenas de micromunicipios, micronúcleos de población. Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio”, subrayó.

La AFP resaltó que España tiene condiciones propicias para la generación de incendios devastadores. En los últimos años ha padecido olas de calor cada vez más prolongadas, con temperaturas superiores a los 40 grados.

#IFOrés el mayor incendio forestal en España en lo que va de año (2026) en cuanto a superficie afectada: 15.400 hectareas.



Como ha informado esta mañana @IIFFAragon, el incendio forestal de Orés, continúa su evolución favorable tras una noche positiva.



Grandes!!! pic.twitter.com/ynVlrenwOX — Josep Lluís Pouy (@jlpouy) July 19, 2026

Apenas el 9 de julio, el país sufrió uno de los incendios forestales “más mortíferos en su historia reciente” en la región de Andalucía, donde fallecieron 13 personas y 7 mil hectáreas quedaron arrasadas.

Durante 2025, más de 393 mil hectáreas quedaron consumidas por las llamas, siendo el “peor balance en la historia reciente” de España, según la AFP.

En lo que va del 2026, suman 104 mil 423 hectáreas afectadas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

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