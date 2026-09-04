Estados Unidos usa tecnología de “drones defensivos” para proteger a su personal en frontera con México, asegura su Embajada

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Estados Unidos destacó el trabajo en conjunto con México en materia de seguridad

Estados Unidos utiliza tecnología de drones defensivos para combatir los vehículos aéreos no tripulados usados por el crimen organizado para proteger a su personal y las operaciones de seguridad en la frontera con México, aseguró la Embajada norteamericana a través de su cuenta de X.

“Estas acciones se coordinan estrechamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas para garantizar la seguridad y evitar conflictos o interferencias en ambos lados de la frontera”, dijo haciendo eco de las declaraciones de Kingsley Wilson, vocera del Departamento de Guerra de EE.UU.

Wilson compartió, por su parte, el artículo publicado por Fox News en el que reveló que el Ejército de EE.UU. derribó 100 drones que presuntamente pertenecían a cárteles durante elmes de agosto.

"Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a amenazas de drones vinculadas a los cárteles.



Estas acciones se coordinan estrechamente con las autoridades militares y… https://t.co/I4LEikcxrG — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 4, 2026

¿Cuál es el sistema y tecnología que utiliza EE.UU. en la frontera con México?

Las autoridades de Estados Unidos han reforzado sus capacidades para detectar y neutralizar drones mediante sistemas de despliegue rápido y tecnologías de energía dirigida.

Entre estas herramientas destaca el AMP-HEL, un sistema láser de uso militar que recientemente fue empleado por primera vez en una operación real para interceptar drones presuntamente relacionados con grupos criminales en la frontera con México.

¿Qué otras acciones emplea EE.UU. contra los cárteles?

Otra de las acciones contra los cárteles y organizaciones narcoterroristas, en los que trabajan en conjunto México y Estados Unidos es en golpear las redes financieras y “corrupción que sostienen”.

“Al quitarles el dinero, les quitamos la capacidad de reorganizarse y seguir dañando a nuestras comunidades. Eso también significa combatir la corrupción… El dinero ilícito deja un rastro, y quienes lo tocan quedan marcados. Vamos tras ambos“, afirmó Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México.

Esta estrategia se suma a las acciones de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien durante su segundo mandato le declaró la guerra a los grupos del crimen organizado en aras de proteger a su nación. Otra de ellas y considerada un tanto radical es la llamada Operación Lanza del Sur en el Caribe y Pacífico oriental, frente a las costas de América Latina y Sudamérica.