¡Milagro en Nepal! Rescatan con vida a dos obreros tras 9 días atrapados; videos

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Rescatan con vida a dos obreros en Nepal. Foto: AFP

Los equipos de emergencia rescataron con vida este viernes a dos obreros de un túnel en el norte de Nepal, donde permanecían atrapados desde el deslave ocurrido el 26 de agosto en la región del Himalaya. Las brigadas trasladaron a ambos en helicóptero a Katmandú para recibir atención médica.

Los equipos de socorro identificaron a los supervivientes como Sanjay Shah, capataz mecánico de 30 años, y Kabir Maharjan, supervisor de 45. Las brigadas hallaron con vida a ambos, los primeros trabajadores localizados dentro del túnel de las obras de la presa Trishuli-3.

🇳🇵 Two people were found alive nine days after the floods in Nepal



Rescuers heard voices under the rubble in a hydropower-plant tunnel and pulled the survivors out.



The death toll has already passed 1,200. More than 5,000 are listed as missing. pic.twitter.com/FnHSgSs1TJ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2026

Rescatan con vida a dos obreros del túnel

Las autoridades estiman que alrededor de un centenar de personas podrían permanecer atrapadas en el lugar, por lo que las labores de búsqueda y rescate continúan.

Imágenes difundidas por el Ministerio de Energía muestran el momento en que uno de los trabajadores fue sacado del túnel en una camilla; consciente, juntó las manos en señal de oración. El segundo hombre, cubierto de barro, fue ayudado a ponerse de pie por los rescatistas y realizó un pequeño gesto con la mano.

MIRACLE AFTER 9 DAYS! 🥹🙏🇳🇵



After 9 long days trapped inside the Trishuli 3A tunnel, Sanjay Shah has finally been rescued alive. This is more than a rescue – this is a miracle that has brought tears, hope, and an entire nation together. ❤️‍🩹



According to the initial assessment,… pic.twitter.com/5CW1CBZ369 — Ananda Nepali (@anandanepali99) September 4, 2026

Arnold Dix, especialista australiano en rescates a gran profundidad, informó que los equipos lograron establecer contacto con los trabajadores antes del rescate.

De acuerdo con su relato, los rescatistas escucharon una respuesta débil desde el interior del túnel. La palabra fue “hunchha”, que significa “sí” u “ok” en nepalí.

Rescate ocurre en medio de una tragedia

La catástrofe provocada por una enorme crecida de agua, hielo y escombros ha dejado al menos mil 280 muertos y más de 5 mil 600 desaparecidos, según los últimos datos oficiales citados en el reporte. Entre los desaparecidos hay más de 900 empleados y obreros de centrales hidroeléctricas de la región.

Los rescatistas, incluidos equipos provenientes de India, China y Corea del Sur, trabajan entre toneladas de barro y escombros para localizar a más personas.

Two trapped tunnel workers rescued in Nepal 'miracle'.



The two men were pulled alive from a tunnel buried by debris in Nepal, a rare ray of hope on the 10 day of rescue efforts after catastrophic Himalayan floodinghttps://t.co/puzS2D1uwO pic.twitter.com/1B4byM1U09 — AFP News Agency (@AFP) September 4, 2026

Las autoridades también enfrentan una emergencia humanitaria. Miles de personas permanecen desplazadas y, en las zonas más aisladas, el suministro de agua, alimentos y equipos depende de helicópteros, drones y personas que transportan cargamentos.

Mientras continúan las labores de rescate, numerosas familias siguen buscando información sobre sus seres queridos desaparecidos y entregando muestras de ADN para ayudar a identificar los cuerpos recuperados.

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