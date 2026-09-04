¡Milagro en Nepal! Rescatan con vida a dos obreros tras 9 días atrapados; videos
Los equipos de emergencia rescataron con vida este viernes a dos obreros de un túnel en el norte de Nepal, donde permanecían atrapados desde el deslave ocurrido el 26 de agosto en la región del Himalaya. Las brigadas trasladaron a ambos en helicóptero a Katmandú para recibir atención médica.
Los equipos de socorro identificaron a los supervivientes como Sanjay Shah, capataz mecánico de 30 años, y Kabir Maharjan, supervisor de 45. Las brigadas hallaron con vida a ambos, los primeros trabajadores localizados dentro del túnel de las obras de la presa Trishuli-3.
Rescatan con vida a dos obreros del túnel
Las autoridades estiman que alrededor de un centenar de personas podrían permanecer atrapadas en el lugar, por lo que las labores de búsqueda y rescate continúan.
Imágenes difundidas por el Ministerio de Energía muestran el momento en que uno de los trabajadores fue sacado del túnel en una camilla; consciente, juntó las manos en señal de oración. El segundo hombre, cubierto de barro, fue ayudado a ponerse de pie por los rescatistas y realizó un pequeño gesto con la mano.
Arnold Dix, especialista australiano en rescates a gran profundidad, informó que los equipos lograron establecer contacto con los trabajadores antes del rescate.
De acuerdo con su relato, los rescatistas escucharon una respuesta débil desde el interior del túnel. La palabra fue “hunchha”, que significa “sí” u “ok” en nepalí.
Rescate ocurre en medio de una tragedia
La catástrofe provocada por una enorme crecida de agua, hielo y escombros ha dejado al menos mil 280 muertos y más de 5 mil 600 desaparecidos, según los últimos datos oficiales citados en el reporte. Entre los desaparecidos hay más de 900 empleados y obreros de centrales hidroeléctricas de la región.
Los rescatistas, incluidos equipos provenientes de India, China y Corea del Sur, trabajan entre toneladas de barro y escombros para localizar a más personas.
Las autoridades también enfrentan una emergencia humanitaria. Miles de personas permanecen desplazadas y, en las zonas más aisladas, el suministro de agua, alimentos y equipos depende de helicópteros, drones y personas que transportan cargamentos.
Mientras continúan las labores de rescate, numerosas familias siguen buscando información sobre sus seres queridos desaparecidos y entregando muestras de ADN para ayudar a identificar los cuerpos recuperados.
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