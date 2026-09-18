Embajada de China responde a EE. UU. por mensaje “Viva México, Made in China”

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China advierte en México sobre espectáculo Shen Yun. Foto: Uno TV

La Embajada de China en México expresó su “fuerte descontento y contundente rechazo” al mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en México previo al Día de la Independencia, en el que hizo referencia al origen de los fuegos artificiales y otros símbolos utilizados durante las celebraciones.

El 15 de septiembre, la representación estadounidense publicó en redes sociales un mensaje que incluía la frase “Viva México, Made in China”. De acuerdo con la Embajada de China, la publicación se burló de la fiesta nacional mexicana y cuestionó la cooperación comercial entre China y México.

🇲🇽🇨🇳 “Gran parte de los símbolos con los que México celebra su independencia no se hacen en México. Viva México, Made in China.”



📰 N+ | Fuegos artificiales, matracas y hasta banderas de México también se importan de China



💬 La nota señala: “La industria textil enfrenta… pic.twitter.com/Mdqml13RzB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 15, 2026

Asimismo, la representación diplomática china consideró que el mensaje fue difundido en la víspera de la celebración más importante de México. Señaló que una embajada debería expresar felicitaciones al país de residencia, en lugar de utilizar la fecha para hacer señalamientos contra un tercero.

Embajada de China critica mensaje de EU sobre México

En su declaración solemne, la Embajada de China sostuvo que el Día de la Independencia pertenece al pueblo mexicano y que corresponde a sus ciudadanos decidir cómo y con qué elementos celebrar.

También recordó los vínculos comerciales entre China y México, al señalar que desde hace más de cuatro siglos existe intercambio entre ambas regiones mediante la llamada Nao de China, cuando productos como seda y porcelana llegaban a México y se intercambiaban por plata.

Declaración Solemne de

la Embajada de China en México



El 15 de septiembre, en la víspera del Día de la Independencia de México, la Embajada de Estados Unidos en México publicó en redes sociales un posteo, alegando que los fuegos artificiales y otros símbolos utilizados en las… pic.twitter.com/b3yNPBrhSJ — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) September 18, 2026

Por otra parte, la representación china agregó que actualmente diversos productos de ese país tienen presencia en el mercado mexicano, mientras que productos mexicanos como el aguacate y el tequila son consumidos en China.

China defiende cooperación comercial con México

La Embajada de China afirmó que un Estado independiente tiene derecho a elegir de manera soberana a sus socios y sostuvo que la cooperación entre China y México no está dirigida contra terceros países.

En su posicionamiento, acusaron a la Embajada de Estados Unidos de utilizar la fiesta nacional mexicana como escenario para cuestionar a un tercer país.

Finalmente, la representación china llamó a la Embajada de Estados Unidos en México a respetar al país de residencia y a fomentar la amistad entre ambos pueblos.

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