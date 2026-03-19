Misil de Israel impacta a metros de periodistas durante enlace en vivo en Líbano

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El camarógrafo acusó un ataque deliberado. Foto: AFP.

Dos periodistas resultaron heridos por el impacto de un misil de Israel a pocos metros, mientras realizaban un enlace en vivo en el sur del Líbano.

En el video del enlace, se aprecia el momento en que el corresponsal de RT, Steve Sweeney, hablaba hacia la cámara de su compañero, Ali Rida , justo cuando un proyectil cayó a sus espaldas, en un puente cerca de una base militar en el río Litani.

La agencia informativa indicó que el proyectil provenía de un avión israelí que estaba en la zona del río Litani.

Ambos periodistas fueron hospitalizados en Líbano por heridas de metralla. Los médicos extrajeron fragmentos del brazo de Steve Sweeney, así como de la pierna de Ali Rida.

Acusan ataque deliberado de Israel

El camarógrafo Ali Rida aseguró que las fuerzas de Israel “atacaron deliberadamente” pese a que llevaban uniformes de prensa.

“No esperábamos ser blanco de un ataque mientras llevábamos insignias de prensa […] Pero quiero recalcar que fue un ataque directo: ¡sabían que éramos periodistas!”, indicó.

Ocurre en un contexto donde las fuerzas israelíes también efectuaron constantes ataques contra periodistas en la Franja de Gaza, cuando cubrían el genocidio de palestinos.

A su vez, Steve Sweeney reafirmó que “fue un ataque deliberado y dirigido contra periodistas, no hay duda al respecto”.

El corresponsal de RT narró que preparaban un reportaje sobre los ataques israelíes a los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país, así como del millón de personas forzadas a desplazarse.

“Debemos decir que atacar a periodistas es un crimen de guerra. Atacar infraestructura civil es un crimen de guerra”, declaró.

Israel justifica ataque contra periodistas en guerra de Medio Oriente

Al respecto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque en la zona del río Litani, donde estaba el equipo de RT. Sin embargo, justiciaron que emitieron una “advertencia explícita” sobre no permanecer en dicha zona.

“En imágenes difundidas en las últimas horas, se ve a un periodista en el cruce de Qasmiya. Se había emitido una advertencia explícita sobre esta zona. El cruce fue atacado después de transcurrido un tiempo prudencial desde las advertencias”, resaltó el organismo.

Aseguró que las FDI “no atacan a civiles ni a periodistas y operan de conformidad con el derecho internacional.”

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, rechazó estas declaraciones sobre el ataque en el Líbano donde resultaron heridos los periodistas.

Señaló que “no puede calificarse de casual”, en el contexto del asesinato de 200 periodista en Gaza por parte de Israel.

“Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un ‘importante objetivo militar estratégico’, sino en el lugar donde se realizaba el reportaje”.

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