Los ataques a refinerías y yacimientos de petróleo y gas en la guerra de Medio Oriente

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Las agresiones podrían aumentar por el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

En la guerra en Medio Oriente se han registrado distintos ataques aéreos a refinerías y yacimientos de petróleo y gas en Irán, Catar y Arabia Saudita, que afectan a la producción de combustibles.

Los ataques en puntos estratégicos de producción de petróleo iniciaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán.

Sin embargo, en los últimos días incrementaron los ataques con drones en refinerías y yacimientos de petróleo y gas, perpetrados principalmente por Irán como respuesta a las agresiones hacia sus instalaciones petroleras.

Hasta este 19 de marzo, los impactos han ocurrido en distintos puntos de Irán, Catar y Arabia Saudita.

Estados Unidos ha amenazado con más ofensivas aéreas en refinerías y yacimientos de Medio Oriente si la república islámica sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, la ruta marítima clave para el tránsito de petróleo.

Ataques a refinerías y yacimientos de petróleo por guerra en Medio Oriente

Yanbu, Arabia Saudita

Este 19 de marzo, un dron cayó sobre la refinería de Samref, ubicada en la zona industrial de Yanbu, a orillas del mar Rojo, en Arabia Saudita. El ministerio de Defensa, indicó que trabajaban en la evaluación de daños hasta el corte de esta emisión.

Dicha instalación tiene una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios, de acuerdo con AFP.

A su vez, esta refinería está en manos del gigante petrolero Aramco y de Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filial de ExxonMobil.

La zona industrial de Yanbu es relevante, pues funge como una alternativa a la exportación de petróleo frente al estrecho de Ormuz, indicó AFP.

Ras Lafan, Catar

De igual forma, Ras Lafan, el complejo industrial y puerto de exportación de gas licuado de petróleo en Catar, ha sufrido distintos ataques iraníes desde que inició la guerra en Medio Oriente.

El último ocurrió este 19 de marzo, cuando la empresa estatal, Qatar Energy, reportó “daños considerables”. Se registraron incendios que las autoridades lograron controlar.

South Pars, Irán

Los ataques mencionados en Ras Laffan fueron una respuesta iraní a los ataques de Israel contra el yacimiento de gas de South Pars-North Dome, que comparte Irán con Catar.

El pasado 18 de marzo, las fuerzas israelíes lanzaron dispositivos contra la parte del yacimiento que opera Irán, provocando incendios en algunas zonas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir “la totalidad del yacimiento” si Irán continuaba atacando a Catar en represalia.

AFP indicó que el yacimiento de South Park contiene la reserva de gas conocida más grande del mundo. Abastece cerca del 70% de gas natural doméstico de la república islámica.

Isla de Jark, Irán

El 14 de marzo, Estados Unidos lanzó ataques contra la isla de Jark, de donde parten alrededor del 90% de las exportaciones de crudo en Irán. Se ubica a 30 kilómetros de las costas de ese país.

Las autoridades iraníes aseguraron que no hubo víctimas. Además, las exportaciones seguían con normalidad, según AFP.

Por su parte, Donald Trump aseguró que destruiría la infraestructura de la isla, si Irán seguía bloqueando el estrecho de Ormuz.

Ras Tanura, Arabia Saudita

Desde que inició la guerra en Medio Oriente, han ocurrido varios ataques en la refinería de Ras Tanura, en Arabia Saudita, la cual tiene una capacidad de 550 mil barriles diarios de petróleo.

En una de las agresiones, Irán impactó a las instalaciones con drones, provocando un incendio y el cierre parcial.

Ruwais, Emiratos Árabes Unidos

En la segunda semana de marzo, la refinería de Ruwais, ubicada en Abu Dabi, dentro de los Emiratos Árabes, suspendió sus actividades como precaución tras un ataque de drones en la zona.

Dicha refinería es la cuarta más grande del mundo, de acuerdo con la compañía nacional Adnoc.

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