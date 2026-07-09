Los ataques más relevantes atribuidos al CJNG, según EE.UU.

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Trump designo a los cárteles como organizaciones terroristas. Foto: Cuartoscuro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en la actualización del perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) una cronología con algunos de los ataques más relevantes que atribuye a la organización desde 2011.

El documento reúne hechos ocurridos en distintos estados de México, así como un caso registrado en 2025, y los presenta como parte del historial de violencia del grupo.

La ficha oficial describe al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México y señala que ha recurrido a ataques contra fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y presuntos integrantes de grupos rivales.

Los hechos enlistados abarcan desde emboscadas contra policías hasta atentados contra servidores públicos.

Cronología de los ataques atribuidos al CJNG

De acuerdo con el perfil del Departamento de Estado, estos son algunos de los ataques más relevantes atribuidos al CJNG:

20 de septiembre de 2011

En Veracruz, el documento señala que integrantes del CJNG torturaron, asesinaron y abandonaron los cuerpos de 35 presuntos miembros del Cártel de Los Zetas en una carretera principal, en medio de una disputa por el control territorial.

6 de abril de 2015

En Jalisco, la ficha indica que el grupo emboscó y asesinó a 15 policías mexicanos, en uno de los ataques más mortales contra fuerzas de seguridad registrados en el país.

1 de mayo de 2015

En Guadalajara, el documento atribuye al CJNG el derribo de un helicóptero militar mexicano mediante una granada propulsada por cohetes. El ataque dejó nueve soldados muertos, según la información oficial.

17 de junio de 2020

En Colima, el perfil señala que el grupo ejecutó al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa, Verónica Barajas, en su domicilio.

26 de junio de 2020

En Ciudad de México, el Departamento de Estado atribuye al CJNG el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, quien resultó herido. En ese ataque murieron dos escoltas y un transeúnte, de acuerdo con el documento.

30 de abril de 2025

En Temixco, Morelos, la ficha señala que el CJNG asesinó a Iván Morales Corrales, identificado como un testigo que había declarado contra Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, durante un juicio en Estados Unidos.

Estos casos forman parte de la actualización del perfil del CJNG elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que también describe la estructura, las áreas de operación y las actividades criminales que atribuye a la organización.

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