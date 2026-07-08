¿Por qué volvió la guerra entre EE. UU. e Irán? Las claves del conflicto en Medio Oriente

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Foto: AFP

La tregua entre Estados Unidos e Irán llegó a su fin luego de una nueva escalada militar en el estrecho de Ormuz, donde Washington acusó a Teherán de atacar embarcaciones comerciales y respondió con bombardeos contra objetivos militares iraníes. El presidente Donald Trump confirmó que el acuerdo ya no sigue vigente y advirtió que Estados Unidos responderá con mayor fuerza.

La ruptura del cese al fuego ocurre en medio de un conflicto que también involucra a Israel y mantiene en alerta a varios países del Golfo Pérsico por el riesgo para el comercio mundial de petróleo.

¿Qué provocó el fin de la tregua entre EE. UU. e Irán?

El gobierno estadounidense aseguró que Irán atacó al menos tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo.

En respuesta, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que lanzó una nueva ofensiva para reducir la capacidad militar iraní en esa zona estratégica.

Según Washington, fueron atacados más de 80 objetivos, entre ellos:

Sistemas de defensa antiaérea.

Radares costeros.

Embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Estados Unidos afirmó que el objetivo es proteger la libertad de navegación y evitar nuevos ataques contra el transporte marítimo.

Irán respondió con ataques en el Golfo

Tras los bombardeos estadounidenses, Irán respondió lanzando ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, de acuerdo con los Guardianes de la Revolución.

Además, medios iraníes reportaron explosiones en zonas cercanas al estrecho de Ormuz, así como en Bandar Abás, Bushehr y la isla de Qeshm, donde se ubican instalaciones estratégicas para la exportación de petróleo.

Las autoridades iraníes informaron la muerte de al menos ocho militares durante los ataques estadounidenses.

Trump declara terminada la tregua

Durante la cumbre de la OTAN, Donald Trump afirmó que el acuerdo alcanzado con Irán “ha terminado” y acusó al gobierno iraní de incumplir sus compromisos.

El mandatario también aseguró que Estados Unidos continuará respondiendo a cualquier agresión, aunque dijo esperar que el conflicto no se prolongue.

Mientras tanto, la ONU, Pakistán y Catar llamaron a retomar el diálogo y evitar una mayor escalada militar en la región.

La reanudación de los ataques también impactó a los mercados internacionales: el precio del petróleo Brent subió más de 5%, debido al temor de interrupciones en el suministro mundial.

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