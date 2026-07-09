Exigen investigación independiente por muerte de mexicano durante operativo del ICE en Houston

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Familiares de mexicano muerto a manos del ICE. Foto: Reuters

Familiares, legisladores y organizaciones civiles exigieron una investigación independiente para esclarecer la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, Estados Unidos.

Exigen investigación por muerte de mexicano en Houston

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo, aseguró que su padre era un trabajador de la construcción con más de 35 años viviendo en Estados Unidos y que estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, desmintiendo la versión oficial dada a conocer por el ICE.

“Dedicó su vida en Estados Unidos a hacer realidad el sueño americano para su familia”, Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo

De acuerdo con un comunicado de la dependencia de Estados Unidos, Lorenzo Salgado Araujo se encontraba de manera irregular en Estados Unidos y era objetivo de una operación de control migratorio. Además, afirmó que la víctima embistió con su vehículo a una unidad del ICE e intentó atropellar a un agente, quien respondió con disparos en presunta defensa propia.

El joven relató que supo de la muerte de su padre al ver un video en redes sociales donde lo reconoció por su voz mientras pedía ayuda tras resultar herido.

Legisladores y activistas piden transparencia en el caso

Diversos líderes comunitarios y representantes políticos solicitaron una investigación independiente y la publicación de todas las grabaciones disponibles.

Entre ellos estuvo la congresista Sylvia García, quien pidió reforzar los controles sobre las operaciones del ICE, incluyendo el uso obligatorio de cámaras corporales, identificación visible de los agentes y el fin de operativos con características paramilitares.

“Necesitamos investigaciones independientes, necesitamos cámaras corporales, una identificación clara, que no se lleven máscaras y que se ponga fin a las operaciones de control de inmigración de estilo paramilitar en nuestras calles”. Sylvia García, congresista

Por su parte, la concejala de Houston, Alejandra Salinas, también exigió, a través de un artículo de opinión publicado en el Houston Chronicle, una investigación imparcial y la difusión de los videos y hallazgos relacionados con el caso.

“Exijo una investigación inmediata e imparcial, y que se hagan públicos lo antes posible todos los vídeos y hallazgos disponibles”, escribió Alejandra Salinas, concejala de Houston. ICE y FBI ya investigan el tiroteo

El ICE informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) encabeza una investigación sobre el uso de la fuerza, mientras que el FBI realiza una pesquisa por la presunta agresión contra un agente federal.

De acuerdo con información citada por Reuters, al menos seis personas han muerto por disparos de agentes federales de inmigración desde enero de 2025, cuando comenzaron las redadas migratorias masivas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

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