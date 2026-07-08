Entrevista | Médicos militares mexicanos realizaron cirugía de emergencia en Venezuela

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Los médicos militares mexicanos desplegados en Venezuela como parte del agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare realizaron una cirugía de emergencia para atender a un soldado venezolano con una apendicitis aguda, informó el teniente coronel médico cirujano Eleuterio Jiménez García en entrevista en “A las Nueve en Uno”.

Jiménez García explicó que el agrupamiento está integrado por tres componentes: uno de la Fuerza Aérea, encargado del traslado del personal; otro de búsqueda y rescate con personal especializado y binomios caninos; y un tercero conformado por personal de sanidad militar.

“Estamos proporcionando la atención médica, curaciones y procedimiento quirúrgico, básicamente esa es nuestra misión que estamos realizando aquí“, señaló.

De acuerdo con el médico militar, el paciente era un integrante activo del Ejército de Venezuela que presentaba un fuerte dolor abdominal. Tras la valoración realizada por el equipo médico, se determinó intervenirlo de inmediato.

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