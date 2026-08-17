Trump amenaza a Omán con bombardearlo si se interpone en acuerdo con Irán sobre Ormuz

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Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si el país “se interpone” en un eventual acuerdo con Irán para controlar el estrecho de Ormuz, mientras pidió a Teherán que se rinda.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos”, declaró Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones que mantienen Omán e Irán sobre el estratégico estrecho, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.

El mandatario también señaló que Irán debería “levantar la bandera blanca y rendirse”, de acuerdo con un mensaje publicado por Yingst en X sobre su entrevista con Trump.

President Trump told Fox News that Iran should "put up the white flag of surrender."



"I have no time schedule," Trump added. "I'm not in a hurry…the midterms have nothing to do with my thinking."



The President confirmed there is a direct backchannel with IRGC officials.… pic.twitter.com/OAHFVWSQFs — Trey Yingst (@TreyYingst) August 17, 2026

Petróleo sube 5% por tensión en Ormuz

Las declaraciones de Trump ocurrieron en medio de la incertidumbre sobre las condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, situación que impactó los mercados energéticos.

El precio del petróleo Brent subió 4.99%, hasta 87.72 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) aumentó 5.05%, para ubicarse en 82.13 dólares.

Trump también afirmó que Estados Unidos exigirá “compensaciones” por los ataques realizados por Irán durante décadas.

La postura estadounidense responde a una exigencia de larga data de las autoridades iraníes, que condicionan cualquier acuerdo sobre el estrecho de Ormuz al pago de reparaciones por parte de Estados Unidos.

Estas posiciones hacen menos probable un acuerdo rápido para desbloquear el paso, ya que Irán exige que Washington acepte “todas” sus condiciones.

Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, consideró que muchas de las exigencias iraníes son inaceptables para Estados Unidos porque dificultarían que Trump termine el conflicto sin dar la impresión de haber perdido la guerra.

Irán niega negociación directa con Estados Unidos

El mercado, que la semana anterior apostaba por un posible acuerdo entre las partes, reaccionó con preocupación ante el estancamiento diplomático.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, reiteró que no existe una “negociación directa” entre Teherán y Washington.

En paralelo, Irán ha señalado avances con Omán para establecer una futura ruta de paso en el estrecho de Ormuz, aunque estos movimientos no han logrado tranquilizar a los inversores.

La tensión también alcanzó al mercado europeo del gas. El contrato de futuros TTF neerlandés, referencia europea, aumentaba 10.99%, hasta 61.65 euros por megavatio hora.

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