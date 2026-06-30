Casi la mitad de la población ya no confía en su gobierno; México se mantiene por encima del promedio de la OCDE

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Foto: Getty Images

De acuerdo con la encuesta más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apenas 40% de la población de sus países miembros mantiene una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional. Sin embargo, en México 53% de los entrevistados mantiene confianza en el Gobierno federal.

Si bien la confianza en los gobiernos nacionales ya no cayó más, aun está lejos de recuperarse. Según la encuesta de la OCDE, Encuesta sobre los factores que determinan la confianza en las instituciones públicas, 43% de los encuestados afirmó tener poca o ninguna confianza en su gobierno.

El estudio, realizado en 38 países señala que la desconfianza en la toma de las decisiones políticas podría ser la explicación, pues si bien 68% de las personas considera que votar influye en las acciones del gobierno, sólo 31% cree que son escuchadas al momento de tomar decisiones.

México supera el promedio de la OCDE en confianza hacia el Gobierno federal

Aunque la mayoría de países muestra niveles reducidos de confianza, México se mantiene entre los países mejor posicionados del organismo.

El estudio señala que 53% de los mexicanos expresa una confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno federal, apenas un punto menos que en 2023, cuando el indicador se ubicó en 54%.

La cifra se encuentra 13 puntos por encima del promedio de la OCDE, que alcanza 40%, y coloca a México entre los cinco países miembros con mayores niveles de confianza en su gobierno nacional, detrás de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.

🆕 #OECDTrustSurvey muestra dónde crece la confianza en los gobiernos, dónde está rezagada, y por qué fortalecerla es esencial para que los gobiernos puedan afrontar desafíos complejos y responder a las necesidades de la ciudadanía.



Comunicado en español: https://t.co/N6KXTfZuN6 pic.twitter.com/rFLhb4nQOb — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) June 29, 2026

Servicios públicos mantienen la confianza, pero no la política

La encuesta de la OCDE muestra una diferencia clara entre la percepción sobre los servicios públicos cotidianos y la evaluación del desempeño político de los gobiernos.

En promedio, 54% de las personas que utilizaron recientemente servicios de salud se declaró satisfecha con la atención recibida. La cifra aumenta a 60% en educación y a 68% en los servicios administrativos.

Sin embargo, la percepción cambia cuando se pregunta por la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones difíciles, equilibrar intereses contrapuestos o preparar a la sociedad para enfrentar retos futuros.

Precisamente esos factores son los que más influyen en la confianza hacia los gobiernos nacionales, según la OCDE.

En México, partidos políticos pierden confianza

La tendencia observada en México coincide con el patrón registrado en el resto de la OCDE: las instituciones encargadas de servicios y administración pública generan más confianza que las instituciones políticas.

En México, 61% de la población manifiesta confianza en la policía nacional, mientras que 56% confía en el servicio civil y 51% en los tribunales.

En contraste, los partidos políticos apenas alcanzan un nivel de confianza de 34%.

Para conocer más a fondo los resultados de la encuesta de confianza en los gobiernos, consulta esta liga: OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results

Si quieres profundizar en el capítulo de México, puedes darle clic a esta liga: OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results: Mexico.

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