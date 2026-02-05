México evalúa opciones para enviar crudo a Cuba sin aranceles de EE.UU.: Reuters

GENERANDO AUDIO...

México busca seguir apoyando a Cuba a pesar de aranceles

México está evaluando opciones para enviar petróleo a Cuba sin incurrir en aranceles de Estados Unidos, en medio de amenazas de represalias económicas por parte de Washington, reportó este jueves la agencia Reuters citando a funcionarios familiarizados con el asunto.

Fuentes consultadas por la agencia indicaron que altos funcionarios mexicanos han sostenido contactos con contrapartes estadounidenses para aclarar el alcance de la amenaza arancelaria descrita en una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, y analizar si existe una forma de reanudar el suministro de combustible a la isla sin sanciones.

Negociaciones diplomáticas para evitar represalias

Según Reuters, las conversaciones han sido frecuentes y se han intensificado en los últimos días, con contactos “casi cada dos días”, en palabras de una de las fuentes anónimas citadas por el medio.

“México no quiere que se impongan aranceles, pero también se mantiene firme en su política de ayuda al pueblo cubano”, declaró una de las personas consultadas por la agencia.

Hasta ahora, no está claro si el Gobierno mexicano logrará una fórmula que satisfaga tanto las condiciones diplomáticas con Estados Unidos como la necesidad de Cuba de contar con combustible para electricidad y transporte.

Crisis energética en Cuba agravada por presión de EE. UU.

La isla caribeña depende en gran medida de importaciones de combustible para dos tercios de sus necesidades energéticas, y ha sufrido cortes de electricidad prolongados y largas filas en las gasolineras tras la interrupción de los envíos venezolanos a fines de 2025.

Tras la presión estadounidense, México suspendió temporalmente los envíos de crudo y productos refinados, lo que dejó a la isla sin uno de sus principales proveedores.

Washington ha advertido que aplicará aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, alegando que la isla representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense, una afirmación que el gobierno cubano rechaza.

Envíos de combustible serían clasificados como ayuda humanitaria

Reuters indicó que, de llegar a un acuerdo, México podría enviar un buque cisterna cargado con gasolina, así como otros suministros clasificados como ayuda humanitaria en cuestión de días, aunque las negociaciones aún no están cerradas.

Por su parte, el gobierno cubano ha afirmado que prepara un plan para enfrentar la “aguda escasez de combustible” y que anunciará los detalles en los próximos días, en medio de advertencias del secretario general de la ONU sobre un posible colapso humanitario si no se reanudan los abastecimientos.

Presiones en el gobierno para no abandonar a Cuba

El reportaje de Reuters también subraya que México, y especialmente el partido gobernante Morena, mantiene vínculos históricos e ideológicos con Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta presiones dentro de su propia coalición para no abandonar a La Habana pese a la tensión con Washington.

El texto de Reuters destaca que tres de las cuatro fuentes dijeron que las conversaciones avanzan y que se espera alcanzar una solución que permita continuar los envíos sin desencadenar represalias económicas por parte de Estados Unidos.

