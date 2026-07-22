Alemania autoriza producción de combustible nuclear con participación de Rusia y Francia

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Alemania producirá combustible nuclear. Foto: AFP

Alemania autorizó este miércoles un proyecto nuclear que permitirá a ANF, filial de la empresa francesa Framatome, producir combustible nuclear en cooperación con el grupo estatal ruso Rosatom en una planta ubicada en Lingen, en el estado federado de Baja Sajonia, informó el Ministerio Federal de Medio Ambiente.

La autorización la concedió la autoridad del estado de Baja Sajonia, en el noroeste de Alemania, luego de revisar la solicitud que presentó la ANF. Según el Ministerio Federal de Medio Ambiente, la decisión se tomó con base en la legislación tras determinar que los riesgos pueden ser controlados.

En un comunicado, la dependencia señaló que las decisiones sobre este tipo de solicitudes se deben adaptar conforme a la ley.

“Las decisiones sobre las solicitudes de autorización se adoptan en estricto cumplimiento de la ley. Cuando se cumplen todos los requisitos y los riesgos identificados pueden controlarse adecuadamente mediante las medidas oportunas y las condiciones impuestas por las autoridades, estas están obligadas a conceder la autorización”, indicó el Ministerio Federal de Medio Ambiente.

¿En qué consiste el proyecto nuclear autorizado en Alemania?

El proyecto nuclear contempla la producción de combustible nuclear en la planta de Lingen, localizada cerca de la frontera de Alemania con Países Bajos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades alemanas, la cooperación entre Framatome y Rosatom requerirá la presencia de especialistas y equipos procedentes de Rusia para participar en las actividades relacionadas con la fabricación del combustible.

El Ministerio Federal de Medio Ambiente señaló que esta circunstancia ha generado preocupaciones por las posibles implicaciones para la seguridad nacional.

La dependencia agregó que la autorización otorgada no es definitiva en caso de que aparezcan nuevos elementos relacionados con la seguridad.

Precisó que, si durante el desarrollo del proyecto se identifican nuevos riesgos, particularmente en materia de seguridad nacional, el permiso podrá revisarse nuevamente por las autoridades competentes.

Ministerio de Medio Ambiente recuerda sus reservas sobre Rosatom

Aunque el Ministerio Federal de Medio Ambiente confirmó la autorización del proyecto nuclear, también recordó que en distintas ocasiones manifestó reservas sobre el expediente debido a la participación del grupo estatal ruso Rosatom.

Según la dependencia, este caso presenta características particulares porque el Estado ruso mantiene una guerra en Europa que, de acuerdo con el ministerio, es contraria al derecho internacional. Asimismo, indicó que Rusia considera tanto a la Unión Europea como a Alemania entre sus adversarios.

Pese a esas consideraciones, el ministerio sostuvo que desde el punto de vista jurídico no cuenta con facultades para impedir el desarrollo del proyecto.

Explicó que una medida de ese tipo únicamente sería posible mediante la adopción de sanciones de la Unión Europea que incluyan específicamente al sector nuclear de Rusia.

En ese contexto, las autoridades reiteraron que la autorización se emitió conforme al marco legal vigente y que cualquier modificación dependerá de la aparición de nuevos riesgos o de cambios en la regulación aplicable al sector nuclear.

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