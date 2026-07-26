Díaz-Canel acusa a EE. UU. de intentar “apropiarse” de Cuba mediante sanciones

GENERANDO AUDIO...

Díaz-Canel acusa que EE. UU. quiere adueñarse de Cuba. Foto: AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a EE. UU. de intentar “apropiarse” de Cuba mediante una política que calificó como “genocida”, al tiempo que afirmó que las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump buscan generar un estallido social en la isla.

Díaz-Canel acusa a EE. UU. de intentar “apropiarse” de Cuba

Durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional en la ciudad de Pinar del Río, a unos 190 kilómetros de La Habana, Miguel Díaz-Canel sostuvo que la isla enfrenta una “batalla histórica” contra las medidas aplicadas por EE. UU..

El mandatario afirmó que Cuba enfrenta “los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país”.

Las declaraciones se realizaron durante la conmemoración del 73 aniversario del ataque al cuartel Moncada, encabezado por Fidel Castro en 1953 y considerado por el gobierno cubano como el inicio de la revolución.

Desde enero, la administración de Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre Cuba. Además del embargo económico vigente desde 1962, el gobierno estadounidense implementó un bloqueo petrolero y nuevas sanciones contra empresas y funcionarios cubanos.

Entre las medidas más recientes, anunciadas el jueves, se encuentran sanciones dirigidas al programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos del país.

De acuerdo con la información disponible, estas acciones han provocado una disminución del turismo, una reducción en la entrada de divisas y la salida de diversas empresas extranjeras de la isla.

Crisis energética y llamado a la unidad en Cuba

En su discurso, Díaz-Canel aseguró que el bloqueo constituye “un arma de guerra” y afirmó que Washington busca provocar un estallido social para imponer un gobierno alineado con sus intereses.

Las declaraciones ocurren en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en distintas provincias.

Durante julio, Cuba registró tres apagones generales que afectaron a sus 9.4 millones de habitantes.

La situación ha derivado en manifestaciones en distintos puntos de La Habana, principalmente durante la noche. Momento donde habitantes golpean cacerolas y queman basura para expresar su descontento por la falta de alimentos y los cortes de electricidad y agua.

Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la unidad e instó a aplicar con “prioridad estratégica” un paquete de 176 medidas de libre mercado.

Por su parte, Donald Trump ha sostenido que Cuba, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de EE. UU. y en diversas ocasiones ha manifestado su intención de “tomar el control” del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento