De Australia a Francia: el mapa de los países que limitan el uso de redes sociales a menores

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¿Qué países restringen el uso de redes sociales a menores? Foto: AFP

La regulación de las redes sociales para menores avanza en distintos países con medidas que establecen edades mínimas, sistemas de verificación de identidad y nuevas obligaciones para las plataformas digitales. Mientras Australia y Francia ya aprobaron restricciones nacionales, otras naciones impulsan reformas similares y México mantiene abierto el debate tanto en el ámbito federal como en varios congresos estatales.

El objetivo de estas iniciativas es fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a riesgos asociados al entorno digital, como el ciberacoso, la violencia digital, la explotación en línea, la exposición a contenidos nocivos y el uso excesivo de plataformas impulsado por algoritmos de recomendación.

Aunque los modelos regulatorios son distintos, la mayoría de las propuestas comparte un elemento: trasladar a las empresas tecnológicas la responsabilidad de verificar la edad de los usuarios y aplicar las restricciones establecidas por la ley.

Australia y Francia encabezan las restricciones a redes sociales para menores

Australia cuenta con una de las regulaciones más estrictas.

Desde diciembre de 2025 entró en vigor una reforma a la Online Safety Act que impide que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas en determinadas redes sociales.

Entre las principales características del modelo australiano destacan:

Edad mínima de 16 años

Los padres o tutores no pueden autorizar la apertura de cuentas

Las plataformas deben implementar mecanismos de verificación de edad

Las empresas pueden enfrentar multas si incumplen la legislación

La regulación alcanza plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Threads y Twitch. En cambio, excluye servicios de mensajería, plataformas educativas y aplicaciones de salud.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades australianas, tras la entrada en vigor de la norma disminuyó el número de cuentas de menores, aunque el Gobierno analiza reforzar su aplicación debido a que algunos adolescentes continúan utilizando mecanismos para evadir la verificación de edad.

En Francia, el Parlamento aprobó en julio de 2026 una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Su entrada en vigor está prevista para septiembre de 2026.

La legislación establece que:

Los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas

Las plataformas deberán eliminar las cuentas existentes dentro de los plazos previstos

La verificación de edad será responsabilidad de las empresas tecnológicas

A diferencia del modelo australiano, la ley francesa no enumera plataformas específicas, sino que utiliza las definiciones de servicios digitales previstas en la normativa de la Unión Europea.

Otros países avanzan con restricciones

Además de Australia y Francia, otros países han adoptado o impulsan medidas para regular el acceso de menores a plataformas digitales.

Indonesia estableció obligaciones para que las empresas:

Verifiquen la edad de los usuarios

Implementen controles parentales

Refuercen las medidas de protección para menores

El objetivo es reducir riesgos relacionados con la salud mental, la explotación infantil y el uso compulsivo de plataformas digitales.

En Malasia, el marco regulatorio también incorpora obligaciones adicionales para los proveedores de servicios digitales, entre ellas:

Sistemas de verificación de edad

Controles específicos para usuarios menores

Mayor responsabilidad para las plataformas

Mientras tanto, otros gobiernos mantienen proyectos en discusión. Entre ellos se encuentran:

España

Grecia

Dinamarca

Portugal

Noruega

Nueva Zelanda

En la mayoría de estos casos se analizan edades mínimas de entre 15 y 16 años, mecanismos de verificación y obligaciones adicionales para las empresas tecnológicas.

Fuera de este grupo, existen países donde el acceso a redes sociales está sujeto a otro tipo de controles.

China mantiene el denominado Gran Cortafuegos, mediante el cual restringe el acceso a plataformas occidentales como Facebook, Instagram y X dentro de su propio marco regulatorio.

Por su parte, Irán y Corea del Norte aplican bloqueos o restricciones amplias sobre redes sociales internacionales.

¿Qué ocurre en México?

Actualmente México no cuenta con una ley federal que establezca una edad mínima para utilizar redes sociales, aunque durante 2026 el tema ha cobrado mayor presencia en la agenda legislativa.

Diversos especialistas y legisladores han planteado que el país enfrenta riesgos similares a los observados en otras naciones, como la exposición temprana de menores a contenidos inapropiados, el ciberacoso, la violencia digital y la explotación en línea.

A nivel estatal ya existen propuestas y medidas específicas.

Querétaro es la entidad con mayores avances mediante la denominada Ley Kuri, aprobada en 2025 e implementada durante el ciclo escolar 2025-2026.

Entre sus disposiciones se encuentran:

Prohibición del uso de teléfonos celulares durante clases en educación básica y media superior

Restricción del acceso a redes sociales para menores de 14 años

Consentimiento de madres, padres o tutores para adolescentes de 14 a 17 años

En la Ciudad de México se han presentado iniciativas que contemplan mecanismos de verificación de edad, autorización parental y nuevas obligaciones para las plataformas digitales.

Para el Estado de México también se discuten propuestas

En este caso se propone:

Prohibir el uso de redes sociales a menores de 12 años

Permitir el acceso entre los 12 y 14 años únicamente con autorización y supervisión de quienes ejerzan la patria potestad o tutela

Otorgar mayor autonomía a partir de los 15 años bajo un enfoque preventivo

En Nuevo León igualmente se han promovido iniciativas para regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales.

Además, en el Congreso de la Unión se presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de analizar la conveniencia de restringir el acceso de menores de 14 años a redes sociales y fortalecer la supervisión del uso de estas plataformas desde una perspectiva de protección de derechos y desarrollo infantil.

Pese a que los modelos regulatorios son distintos entre países, la mayoría de las propuestas internacionales coincide en cuatro objetivos: implementar una verificación efectiva de edad, trasladar la responsabilidad a las plataformas digitales, reducir los riesgos para menores y establecer sanciones cuando las empresas incumplan las obligaciones previstas por la legislación.

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