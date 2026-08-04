EE.UU. busca reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles; expectativa de acuerdo hace caer el precio del petróleo

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Foto: AFP

Estados Unidos aseguró que espera alcanzar un acuerdo con Irán antes del miércoles para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos que permanece en el centro de las tensiones entre ambos países.

Mientras Washington afirma que las conversaciones avanzan, Teherán niega negociar directamente con el gobierno estadounidense, aunque reconoce contactos con Omán para garantizar un paso seguro por la vía marítima.

Washington confía en un acuerdo con Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo “hoy o mañana” para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una situación más estable en el conflicto.

En entrevista con CNBC, señaló que las conversaciones con Irán continúan y expresó confianza en que el entendimiento permita restablecer la navegación por esta estratégica ruta marítima.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Irán cobre un peaje a los barcos que crucen el estrecho, respondió que espera que prevalezca la libertad de movimiento.

Trump insiste en que hay negociaciones

El presidente Donald Trump reiteró el lunes que existen negociaciones en marcha y aseguró que esta representa “la última oportunidad” para que Irán firme un acuerdo.

Sin embargo, desde Teherán rechazaron esa versión.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, sostuvo que actualmente no negocian con Estados Unidos, sino con Omán para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Catar confirma esfuerzos de mediación

En medio de las diferencias entre Washington y Teherán, Catar informó que continúan los esfuerzos para alcanzar una solución de corto plazo.

De acuerdo con el portavoz de la cancillería catarí, Majed al Ansari, el país participa junto con Pakistán y Omán en gestiones encaminadas a reanudar el diálogo entre las partes.

El petróleo cae tras expectativa de reapertura

Las declaraciones sobre un posible acuerdo repercutieron de inmediato en los mercados internacionales.

El precio del barril de Brent del mar del Norte descendió 4.25% y se ubicó en 80.21 dólares, después de haber caído momentáneamente hasta 79.73 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 4.75%, hasta 76.52 dólares, luego de registrar una baja superior al 5%.

Irán mantiene condiciones para reabrir Ormuz

Según el gobierno iraní, la situación en el estrecho no volverá a ser la misma que antes del conflicto.

Teherán sostiene que únicamente permitirá una ruta de tránsito cercana a sus costas y contempla cobrar un peaje por el paso de embarcaciones, una propuesta que Washington rechaza.

El estrecho fue reabierto de manera temporal tras un protocolo firmado en junio entre ambos países, pero Irán volvió a bloquear la vía después de la reanudación de los ataques estadounidenses.

Persisten las tensiones en la región

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, el conflicto mantiene otros frentes abiertos.

Los rebeldes hutíes de Yemen informaron este martes sobre un ataque contra un aeropuerto de Arabia Saudita, mientras que durante la noche del lunes un carguero fue impactado por un proyectil desconocido, de acuerdo con la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Por su parte, Trump aseguró que el estrecho de Ormuz está “totalmente controlado” por la Marina de Estados Unidos y advirtió que el bloqueo impuesto a los puertos iraníes solo terminará si se alcanza un acuerdo o se produce una “rendición total”.

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