Israel afirma haber abatido a Ali Larijani y al jefe del Basij en ataque contra Irán

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Ali Larijani habría sido abatido en medio de un bombardeo. AFP

El Gobierno de Israel afirmó que un ataque militar mató a Ali Larijani, funcionario clave de seguridad de Irán, durante una ofensiva nocturna en medio del conflicto Israel-Irán iniciado el 28 de febrero. De acuerdo con el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el operativo también habría provocado la muerte del general Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní.

Según la versión israelí, ambos murieron durante ataques ejecutados durante la noche mientras Irán lanzaba misiles y drones contra Tel Aviv y países árabes del Golfo. Las autoridades iraníes no confirmaron de inmediato los fallecimientos.

Medios estatales iraníes informaron que la oficina de Ali Larijani emitiría un mensaje en breve, pero no corroboraron la información difundida por el gobierno israelí.

El anuncio se produjo después de que el Ejército de Israel informara sobre una “oleada de ataques de gran escala” en distintos puntos de Teherán, capital iraní. Las fuerzas israelíes también indicaron que intensificaron bombardeos contra milicianos de Hezbollah en Líbano.

Quién era Ali Larijani y su papel en la seguridad de Irán

Ali Larijani, de 68 años, ocupó diversos cargos dentro del sistema político iraní durante varias décadas. En las semanas previas a los ataques, el ayatolá Ali Khamenei le había encargado gestionar las negociaciones con Estados Unidos, incluso por encima del presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Larijani provenía de una familia influyente dentro de la política iraní y desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos del gobierno.

Entre los cargos que ocupó se encuentran:

Ministro de Cultura

Director de la radiotelevisión estatal IRIB

Negociador jefe del programa nuclear iraní

Presidente del Parlamento entre 2008 y 2020

Candidato presidencial

Jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El funcionario nació en Nayaf, Irak, en 1957. Era hijo de un clérigo chiita cercano al fundador de la República Islámica de Irán. Además de su trayectoria política, tenía formación académica como matemático y filósofo y obtuvo un doctorado en Filosofía Occidental por la Universidad de Teherán.

También participó como miembro del cuerpo de los Guardianes de la Revolución durante la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988.

Israel afirma muerte del jefe del Basij de la Guardia Revolucionaria

El gobierno israelí también aseguró que en los mismos ataques murió Gholam Reza Soleimani, quien dirigía la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní.

El Ejército israelí describió al Basij como parte del aparato armado del gobierno iraní y señaló que sus integrantes participaron en operaciones para reprimir protestas internas.

En un comunicado, las fuerzas israelíes indicaron que durante manifestaciones recientes en Irán, unidades del Basij encabezaron operativos que incluyeron arrestos y uso de fuerza contra manifestantes.

Soleimani nació en 1965 y fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la represión de protestas.

Escalada militar entre Israel, Irán y Hezbollah

Las declaraciones sobre la muerte de Ali Larijani se producen en el contexto de la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero, cuando murió el líder supremo iraní Ali Khamenei durante un ataque atribuido a fuerzas estadounidenses e israelíes.

Tras ese hecho, el conflicto se intensificó con ataques aéreos y lanzamiento de misiles entre Israel e Irán, además de operaciones contra milicianos de Hezbollah en Líbano.

El Ejército israelí informó este martes que ejecutó nuevos ataques contra:

Centros de mando en Teherán

Sitios de lanzamiento de misiles

Sistemas de defensa antiaérea iraníes

Las comunicaciones desde Irán han sido limitadas debido a cortes de internet, bombardeos continuos y restricciones a periodistas.

Ataques en Líbano y saldo de víctimas en el conflicto

Israel también reportó operaciones contra posiciones vinculadas con Hezbollah en Líbano. Las autoridades libanesas informaron que dos soldados resultaron gravemente heridos en un ataque aéreo contra la aldea de Kfar Sir.

Según el gobierno libanés, más de 1 millón de personas han sido desplazadas por los ataques israelíes en las últimas semanas, lo que representa cerca del 20% de la población del país.

El mismo gobierno informó que al menos 850 personas han muerto en territorio libanés desde el inicio de los bombardeos recientes.

En Irán, la Media Luna Roja iraní indicó que más de mil 300 personas murieron desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, señaló que las fuerzas armadas continuarán la operación militar.

Israel también reportó dos nuevas andanadas de misiles lanzadas desde Irán hacia Tel Aviv y hacia zonas al sur del mar de Galilea, además de nuevos disparos desde Líbano.

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