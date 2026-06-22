Morena abre registro para 17 gubernaturas rumbo a 2027; legisladores piden licencia

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. Foto: Cuartoscuro

Morena inició este lunes 22 de junio el registro de aspirantes para las 17 gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2027, en un proceso interno que obliga a los participantes a separarse de sus cargos públicos y cumplir con nuevos requisitos de integridad.

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 27 de junio y contempla un esquema híbrido que permite realizar el trámite en línea o de manera presencial en el World Trade Center de la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

El partido denomina a los participantes como coordinadores estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional, una figura interna que posteriormente derivará en las candidaturas a las gubernaturas.

Ya están listos los días y horarios oficiales para las inscripciones al proceso interno.



Revisa todos los detalles y formatos requeridos para asegurar tu participación en tiempo y forma. pic.twitter.com/Hp6ffJQPf5 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 22, 2026

Morena abre registro para 17 gubernaturas en 2027

Las convocatorias publicadas por Morena corresponden a las gubernaturas de:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

El calendario de registro quedó dividido por bloques de entidades. El lunes 22 de junio corresponde a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

El martes 23 de junio será el turno de Chihuahua, Colima y Guerrero. El miércoles 24 de junio no habrá registros.

Las inscripciones continuarán el jueves 25 de junio para Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes 26 de junio para Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora; y concluirán el sábado 27 de junio con Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Legisladores solicitan licencia para participar en el proceso

Como parte de los lineamientos internos, Morena estableció que quienes aspiren a una candidatura deberán renunciar o separarse de cualquier cargo o función pública para dedicarse de tiempo completo al proceso.

Tras la publicación de las convocatorias, nueve senadores de Morena, dos legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y seis diputados federales solicitaron licencia.

Entre quienes dejaron temporalmente sus cargos se encuentran los senadores Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, por Guerrero; Raúl Morón Orozco, por Michoacán; Imelda Castro Castro, por Sinaloa; y Andrea Chávez, por Chihuahua, quien solicitó licencia desde abril.

En contraste, el PVEM y el Partido del Trabajo (PT) permiten que sus aspirantes permanezcan en sus funciones durante esta primera etapa.

Morena establece filtros de integridad y reglas contra el nepotismo

Las convocatorias establecen que los aspirantes deberán acreditar que no cuentan con antecedentes penales y autorizar a la Comisión Nacional de Elecciones para verificar su historial ante las autoridades correspondientes.

Además, los participantes deberán presentar una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesten:

No haber sido condenados por delitos sexuales o violencia familiar

No contar con sentencias vigentes por violencia política contra las mujeres en razón de género

No haber sido deudores alimentarios en los últimos tres años

No tener condenas por delitos de corrupción o faltas administrativas graves

Morena también incorporó medidas para evitar el influyentismo y el nepotismo.

Sobre la aspiración del senador Félix Salgado Macedonio, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, señaló que su registro será revisado conforme a los lineamientos internos, debido a que Evelyn Salgado ocupa actualmente la gubernatura de Guerrero.

Encuestas definirán candidaturas de Morena

La selección de candidaturas se realizará mediante encuestas organizadas por la Comisión Nacional de Elecciones y ejercicios espejo elaborados por empresas externas.

En caso de que se registren más de seis aspirantes por entidad, la comisión podrá realizar un sondeo previo para identificar a los perfiles con mayor nivel de conocimiento entre la población.

Las convocatorias también establecen la prohibición del uso de recursos públicos, campañas costosas, anuncios espectaculares y promoción personalizada en medios de comunicación.

Los gobernadores, alcaldes, legisladores, dirigentes partidistas e integrantes de gabinetes federales y estatales no podrán manifestar públicamente su respaldo a favor o en contra de ningún participante.

Las personas inscritas podrán realizar recorridos territoriales y reuniones con la militancia, pero deberán firmar una carta compromiso para respetar los resultados de las encuestas.

Aunque Morena, el PVEM y el PT anunciaron un proceso conjunto de registro, las dirigencias partidistas aún no definen si competirán en alianza en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

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