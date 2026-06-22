Más de mil 200 organizaciones exigen al gobernador de Yucatán no ceder ante la SCJN

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Organizaciones piden a Gobierno de Yucatán no ceder. Foto: Cuartoscuro

Un frente de más de mil 200 organizaciones de la sociedad civil de todo México publica este lunes un desplegado dirigido al gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, pidiéndole que no ceda ante la presión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar en materia de aborto.

El documento se publica en el contexto del Amparo en Revisión 274/2024, mediante el cual la SCJN ordenó al Congreso de Yucatán modificar la Constitución local en materia del derecho a la vida. Como informó en exclusiva Uno TV, el caso llega este mismo lunes a un punto de definición y los diputados yucatecos enfrentan multas individuales de hasta 269 mil 226 pesos si no acatan la instrucción de la Corte.

Lo que exigen las organizaciones

Las agrupaciones firmantes demandan el reconocimiento y respeto total al derecho a la vida, que describen como el primero y principal derecho humano, reconocido en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratados internacionales y los códigos federal y estatales.

En su mensaje al gobernador Díaz Mena, las organizaciones le piden que no se deje intimidar ni manipular por la SCJN, a la que acusan de pretender actuar como “Supremo Legislador“, violando con ello la separación de poderes y la soberanía del estado de Yucatán.

El desplegado advierte que reducir el derecho a la vida a un trámite administrativo es “gravísimo“, y sostiene que sin ese derecho ningún otro derecho humano puede existir.

Quiénes firman

El desplegado reúne la firma de más de mil 200 agrupaciones de todo el país: organizaciones pro vida, familiares, religiosas —católicas y evangélicas—, colegios y asociaciones civiles presentes en:

Jalisco

Ciudad de México

Nuevo León

Puebla

Guanajuato

Baja California

Yucatán

Sonora

Sinaloa

Coahuila

Chihuahua

Otras entidades

Entre los firmantes figuran el Movimiento Familiar Cristiano, la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia (AMSIF), la Coalición por la Familia y Vida, Vifac, Juristas Católicos, la Alianza Latinoamericana para la Familia, la Confederación Mundial de Familia y múltiples Federaciones para la Educación en la Fe distribuidas en todo el territorio nacional, así como iglesias protestantes y evangélicas.

El contexto

El desplegado se suma a la polémica desatada un día antes, cuando Uno TV reveló en exclusiva que la SCJN emitió requerimientos formales a los congresos de Yucatán y Puebla para instruirles no sólo qué legislar, sino en qué sentido hacerlo, bajo amenaza de multas personales a cada legislador.

El constitucionalista Abraham Madero Márquez explicó a Uno TV que el problema central radica en que desde la SCJN se indique a los congresos el sentido en el que deben legislar, sin respetar la división de poderes —una línea que, advirtió, ningún tribunal debería cruzar.

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