Transportistas de AMOTAC realizarán una megamarcha en México: cuándo, a qué hora, qué piden y carreteras afectadas

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Transportistas anuncian movilización nacional en 32 estados Foto: Cuartoscuro.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) integrada por transportistas, anunció una movilización nacional para el próximo 24 de junio de 2026 a las 07:00 horas en distintas carreteras de México, con acciones programadas en los 32 estados del país.

¿Por qué habrá movilización nacional de transportistas?

La organización señaló que la decisión de realizar una movilización nacional responde a la falta de soluciones a problemáticas que, aseguran, afectan a quienes participan en actividades de transporte de carga, turismo y pasaje.

Entre las principales peticiones se encuentra el fortalecimiento de la seguridad en carreteras, al considerar que los hechos delictivos continúan representando un riesgo para operadores y empresas del sector.

Asimismo, solicitaron la implementación de acciones que permitan atender situaciones relacionadas con trámites, cobros y regulación de la actividad transportista.

Demandas de AMOTAC para autoridades federales y estatales

Dentro del documento difundido por AMOTAC, la organización enlistó varios puntos que considera pendientes de resolver por parte de las autoridades.

Entre ellos destacan:

Mayor vigilancia y operativos de seguridad en carreteras

Regulación de los cobros por servicios de grúas

Eliminación de permisos municipales para labores de abastecimiento

Definición de tarifas oficiales de operación

Agilización de trámites relacionados con placas, licencias y certificados

Atención a denuncias de extorsión en retenes federales y militares

Actualización documental para vehículos registrados

Acciones contra lo que consideran persecución hacia pequeños transportistas

Posible marcha lenta hacia la Ciudad de México

La agrupación indicó que, en caso de no obtener una respuesta favorable a sus planteamientos, podría iniciar una movilización en marcha lenta con dirección al Zócalo de la Ciudad de México.

En el comunicado, la organización señaló que las acciones buscan llamar la atención de las autoridades responsables y obtener respuestas a las demandas planteadas por el sector.

Afectaciones en distintas carreteras del país

También reconoció que la protesta podría generar afectaciones a la circulación en distintas carreteras del país, por lo que expresó que la movilización tiene como objetivo visibilizar las necesidades de quienes participan en actividades de transporte.

Las autoridades federales no han informado hasta el momento sobre algún acuerdo o mesa de trabajo relacionada con las demandas expuestas por la organización.

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