Violencia sexual en Sudán aumenta 350% ante crisis humanitaria: Médicos Sin Fronteras

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Sudán enfrenta lo que Médicos Sin Fronteras (MSF) considera la mayor crisis humanitaria del mundo, en donde la violencia sexual ha incrementado hasta en 350% y han muerto cientos de personal de la salud.

En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las Nueve en Uno, José Luis Michelena, director ejecutivo de MSF para México y Centroamérica, advirtió que, además, existe un grave desabasto de alimentos, agua potable y medicamentos, entre otras riesgosas situaciones.

Aumenta la violencia por crisis en Sudán

De acuerdo con Michelena, la violencia ha aumentado en Sudán. Según lo señalado durante la entrevista, la violencia sexual y de género se incrementó 350%.

“(Las personas están sujetas) a violencia, a violencia sexual que está muy acrecentada. Se habla de un 350% en el incremento de la violencia sexual y de género”. José Luis Michelena, director ejecutivo de MSF para México y Centroamérica.

El integrante de Médicos Sin Fronteras describió la situación como “desastrosa”, lo que a su consideración, no está en el foco internacional como debiera.

“Es una situación verdaderamente desastrosa y, desgraciadamente, el mundo está volteando para otro lado”. José Luis Michelena, director ejecutivo de MSF para México y Centroamérica.

Muerte de persona de la salud en Sudán

A la complicada situación que se vive en el país africano, se suman las muertes de integrantes del equipo médico que labora en la zona. De acuerdo con José Luis Michelena, se habla de una cifra superior a los 2 mil fallecidos.

“Otro punto importante que destacar es que también nuestros equipos y los trabajadores médicos y los servicios de salud han sido atacados impunemente… Se habla de más de 2 mil trabajadores de la salud asesinados”. José Luis Michelena, director ejecutivo de MSF para México y Centroamérica.

El director ejecutivo de MSF para México y Centroamérica afirmó que las clínicas y las farmacias de la organización han sido objeto de ataques.

“Muchas de nuestras clínicas han sufrido bombardeos, incendios. Nuestras farmacias han sido saqueadas… es una situación muy desesperada porque, entre más, digamos, se falte al respeto a la misión médica y a la atención médica, las personas sufren más carencias a producto de esta, digamos, limitación de las capacidades para responder a sus necesidades”. José Luis Michelena, director ejecutivo de MSF para México y Centroamérica.

¿Qué está pasando en Sudán?

El conflicto enfrenta principalmente al Ejército de Sudán y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, aunque ambos grupos están integrados por numerosas milicias y existen otros países involucrados en el respaldo a las distintas facciones.

De acuerdo con MSF, 9.9 millones de personas están desplazadas dentro de Sudán, mientras que otras 4.5 millones huyeron hacia países vecinos como Chad, Egipto, Sudán del Sur y la República Centroafricana.

La situación también ha provocado una emergencia de nutrición. Alrededor de 8.4 millones de personas necesitan asistencia nutricional, mientras que la llegada de la temporada de lluvias aumenta la preocupación por enfermedades como cólera, malaria, hepatitis E y meningitis.

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