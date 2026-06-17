Videos impactan: Avioneta cae en autopista de Texas y conductores intentan rescatar a tripulación atrapada

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Se reporta un muerto. Foto: Reuters

Una escena de caos y desesperación se vivió la noche del martes 16 de junio en Laredo, Texas, luego de que una avioneta con seis personas a bordo se estrellara sobre una autopista y comenzara a incendiarse, provocando que automovilistas abandonaran sus vehículos para intentar rescatar a la tripulación atrapada dentro de la cabina.

Las imágenes del accidente, que rápidamente comenzaron a circular, muestran momentos dramáticos: varias personas que transitaban por la zona corrieron hacia los restos de la aeronave mientras intentaban romper una de las ventanas del avión para liberar a quienes permanecían en el interior, en medio de las llamas y el humo que envolvía el lugar.

First responders seen breaking cockpit window at plane crash scene near Loop 20 in Laredo, Texas. https://t.co/0L5hk8yMwB pic.twitter.com/euAazbd7kl — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 17, 2026

De acuerdo con información difundida por agencias, se trató de un jet empresarial que transportaba a seis personas y que cayó la noche del martes sobre una autopista en Laredo, Texas.

El impacto provocó un incendio inmediato y dejó al menos una persona muerta, mientras la escena se convertía en un intento desesperado de rescate encabezado por ciudadanos que se encontraban cerca del lugar.

Reuters reportó que la aeronave cayó cerca de la carretera Loop 20, una de las vialidades de la zona, lo que obligó a movilizar a policías, bomberos y servicios de emergencia, quienes llegaron minutos después para atender el accidente y asegurar el área.

WATCH: Moment plane crashes onto highway in Laredo, Texas, killing one onboard.



Five others onboard were injured, in addition to five police officers who were transported to the hospital for smoke inhalation.



The plane also struck a vehicle. https://t.co/KsLOzPWfyF pic.twitter.com/pFuovyvAYV — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 17, 2026

José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo, informó que varias víctimas fueron recuperadas con vida de entre los restos del avión, aunque hasta el momento no se ha precisado cuántas personas sobrevivieron ni cuál es su estado de salud.

Debido al accidente, las autoridades cerraron completamente la Loop 20 en ambos sentidos y pidieron a la población mantenerse alejada de la zona, ya que en el lugar permanecían materiales considerados peligrosos, principalmente combustible proveniente de la aeronave accidentada.

Elementos del Departamento de Bomberos de Laredo desplegaron varias unidades y utilizaron espuma especializada para sofocar el incendio y contener riesgos adicionales, mientras ambulancias permanecían distribuidas a lo largo de la carretera cerrada.

Un video difundido posteriormente por el Departamento de Policía de Laredo, Estados Unidos, mostró parte del intenso operativo: bomberos rociando agua sobre los restos calcinados de la aeronave, personal de emergencia trabajando entre los escombros y decenas de vehículos oficiales desplegados en la zona.

Las autoridades señalaron que la investigación quedará ahora en manos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y otras agencias federales, que serán las encargadas de determinar qué provocó el accidente ocurrido en Texas.

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