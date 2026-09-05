Video: insultó y golpeó a un pasajero; terminó amarrado con cinta adhesiva a medio vuelo

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Pasajero insultó y golpeó a compañero de asiento. Foto: Reuters

Un pasajero terminó inmovilizado con cinta gaffer a su asiento durante un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas y Newark, después de presuntamente agredir a otro viajero y protagonizar un altercado dentro de la cabina.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió a bordo del vuelo 618, cuando el hombre comenzó a discutir con su compañero de asiento, a quien habría golpeado y dañado un dispositivo electrónico.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh — Complex (@Complex) September 4, 2026

Pasajeros y tripulación intervinieron

La situación obligó a intervenir a miembros de la tripulación y a otros pasajeros para intentar controlar al agresor.

Según los testimonios difundidos por medios estadounidenses, durante el altercado el hombre lanzó insultos racistas contra una sobrecargo y realizó comentarios homofóbicos mientras continuaba mostrando una actitud agresiva.

Ante la escalada de la situación, la tripulación y los pasajeros a bordo decidieron inmovilizarlo para evitar riesgos para los demás pasajeros y para la operación del vuelo.

🇺🇸 They had to tape his head to the seat—how an American Airlines flight from Dallas to Newark ended. A passenger hurled racist and anti-gay slurs, hit a seatmate, and shoved a woman trying to help before crew intervened. pic.twitter.com/wG0vbwLRXa — SignalForge (@Xnews88) September 5, 2026

Video muestra cómo fue sujetado al asiento

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al pasajero completamente sujeto a su asiento con cinta gaffer.

En uno de los videos se observa cómo personal de la aerolínea continúa colocando más tiras de cinta para asegurar al hombre mientras otros viajeros observan la escena.

Las grabaciones se viralizaron rápidamente debido a lo inusual de la intervención realizada dentro de la aeronave.

El vuelo fue desviado

American Airlines informó a medios estadounidenses que la aeronave tuvo que desviarse hacia Baltimore debido a la conducta del pasajero.

La compañía explicó que, tras el aterrizaje, agentes de seguridad abordaron el avión y retiraron al hombre antes de que el vuelo continuara hacia su destino final.

Ya investigan el caso

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que abrió una investigación sobre lo ocurrido.

Las autoridades estadounidenses señalaron que durante 2026 se han registrado más de mil 160 incidentes relacionados con pasajeros conflictivos en vuelos comerciales.

Por su parte, el FBI indicó que el hombre fue detenido por la Policía de Transporte de Maryland y enfrenta cargos estatales, mientras fiscales federales analizan si también procederán solicitudes adicionales relacionadas con el incidente.

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