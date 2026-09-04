“Tomates y tamales”: Trump asegura que México no tiene “nada bueno” qué ofrecer a EE.UU.

| 17:33 | Luis Hernández Pérez | Uno TV | Uno TV
Donald Trump volvió a lanzarce contra México, ahora en materia comercial
El líder republicano volvió a generar polémica con sus declaraciones. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó nuevamente contra México tras asegurar que su vecino del sur no tiene “nada bueno que ofrecer” a su país, más allá de “tamales y tomates”. Sin embargo, dejó claro que no piensa interrumpir la relación comercial, debido a la buena coordinación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones del líder republicano las hizo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, frente a la prensa, donde también amenazó con dejar de comerciar con los países con los que Estados Unidos tiene un déficit, a menos que la Reserva Federal baje las tasas de interés.

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir (tienen) tamales picantes, tomates, un par de cosas… pero, básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos”, aseveró.

Donald Trump no perdió la oportunidad de presumir que Estados Unidos tiene todos los recursos necesarios como petróleo

¿Qué dijo Donald Trump sobre la presidenta Claudia Sheinbaum?

A pesar de las tensiones comerciales, en medio de la revisión del T-MEC y del distanciamiento entre Estados Unidos y Canadá, el presidente Donald Trump afirmó que no contempla interrumpir la relación comercial con México, al destacar la buena relación que mantiene con Claudia Sheinbaum.

“No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta”, declaró.

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