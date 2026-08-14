EE. UU. amenaza a Irán con un “aislamiento económico como el mundo nunca ha visto”

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. prepara medidas económicas inéditas contra Irán. Foto: Getty/AFP/IA

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este jueves que Washington prepara nuevas medidas contra Irán que podrían provocar un “aislamiento económico como nunca antes se ha visto”.

Durante una entrevista con Newsmax, Bessent adelantó que habrá nuevos anuncios la próxima semana y señaló que las medidas se combinarán con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

¿Qué dijo EE. UU. sobre Irán?

De acuerdo con Reuters, Bessent afirmó que las nuevas acciones representarán un nivel de presión económica sin precedentes.

“Vamos a aplicar medidas como nunca antes se han visto en la historia del aislamiento económico de un país”, dijo Bessent en una entrevista en el programa “Rob Schmitt Tonight” de Newsmax.

El funcionario también sostuvo que el bloqueo del estrecho de Ormuz impediría que mercancías entren o salgan de los puertos iraníes.

“Será una combinación de aislamiento económico como nunca antes se ha visto en el mundo y el bloqueo continuo del estrecho de Ormuz lo que impedirá que cualquier cosa entre o salga de los puertos iraníes”, dijo Bessent.

Las declaraciones colocan nuevamente a Irán en el centro de la estrategia de presión del Gobierno de Estados Unidos, mientras Washington prepara nuevos anuncios relacionados con las sanciones y las restricciones económicas contra Teherán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.