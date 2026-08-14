Trump impone aranceles de hasta 100% a drones de China

GENERANDO AUDIO...

La decisión fue por motivos de seguridad nacional. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles de hasta 100% a las importaciones de drones y componentes, una medida que afecta principalmente a productos provenientes de China, país que domina el mercado mundial de estos equipos.

La decisión fue justificada por la Casa Blanca por motivos de seguridad nacional y busca impulsar la fabricación de drones dentro de Estados Unidos.

¿Qué drones tendrán arancel de 100%?

El nuevo impuesto del 100% se aplicará a sistemas de aeronaves no tripuladas cuyo peso al despegar supere los 25 kilos.

También estarán sujetos a este arancel los drones equipados con cámaras térmicas, las estaciones de acoplamiento y otros componentes relacionados con estos equipos.

Para los drones de menor tamaño se contempla un arancel de 25%, de acuerdo con la medida anunciada por la administración estadounidense.

La Casa Blanca señaló que estos gravámenes tienen como objetivo fomentar la producción nacional y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

China domina el mercado mundial de drones

La medida tiene especial impacto en China, cuya industria concentra una parte importante de la producción mundial de drones.

La empresa china DJI, fundada en 2006, ha acaparado más de dos tercios del mercado mundial de drones durante los últimos años, según diversos estudios citados en la información.

Los drones son utilizados en actividades comerciales, industriales y de seguridad, por lo que Washington considera estratégico reducir su dependencia de proveedores extranjeros.

¿Cuándo entran en vigor los aranceles?

Los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump entrarán en vigor en su mayoría el próximo 3 de septiembre.

La medida forma parte de la política comercial de la administración estadounidense para fortalecer la producción interna y limitar la dependencia de productos considerados estratégicos.

Con estos nuevos gravámenes, los fabricantes y distribuidores de drones importados deberán enfrentar mayores costos para ingresar sus productos al mercado estadounidense.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.