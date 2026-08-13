Irán niega que EE.UU. controle el estrecho de Ormuz, como aseguró Trump

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El estrecho es una de las vías más importantes de petróleo. foto: AFP.

Irán negó que el estrecho de Ormuz esté bajo control de Estados Unidos como aseguró Donald Trump, por lo que dicha ruta marítima sigue bloqueada por la guerra.

Este jueves, la televisión pública iraní difundió un mensaje del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Hosein Taeb, quien aseguró que mantienen la gestión y control de dicha ruta marítima.

“En el día de hoy, el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de la República Islámica, y nuestro país prosigue su camino con total seguridad”.

El alto mando de Irán dio dicho mensaje horas después de que Donald Trump aseguró que el Ejército de Estados Unidos mantenía el control del estrecho de Ormuz, ruta clave para el tránsito de hidrocarburos y fertilizantes en Medio Oriente.

“Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!”, escribió en su plataforma Truth Social.

“Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘UN MURO DE ACERO’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, agregó.

La importancia del estrecho de Ormuz en la guerra

A días de que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, Irán decidió bloquear el estrecho de Ormuz: una acción sin precedentes en la ruta que conecta al golfo de Omán y al golfo Pérsico.

Antes de la guerra, el estrecho recibía el 25% del tráfico mundial de petróleo, por lo que su cierre desestabilizó los mercados. Desde el bloqueo, Washington ha insistido en la apertura de esta vía marítima, pero Teherán se mantiene firme.

Incluso, las negociaciones para lograr un acuerdo de paz fracasaron porque Estados Unidos se negó a que Irán cobrara un peaje o tasa por cada buque.

El pasado 12 de agosto, los precios del petróleo volvieron a subir ante ataques contra buques en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. Actualmente, las negociaciones entre Washington y Teherán están detenidas.

Mientras tanto, el tránsito en el estrecho se mantiene al mínimo, con apenas ocho buques hasta el 11 de agosto, según datos de tráfico . Antes del conflicto bélico, transitaban entre 135 y 140 navíos.

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