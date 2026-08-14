México y EE. UU. despliegan patrullaje tras designar al Cártel de Juárez como terrorista

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Así es el patrullaje de México y EE. UU. Foto: Reuters

Fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos realizaron un patrullaje conjunto en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, luego de que el Gobierno estadounidense designara al Cártel de Juárez como organización terrorista extranjera.

Las imágenes captadas desde El Paso, Texas, muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional recorriendo en paralelo sus respectivos lados de la frontera.

Cártel de Juárez: así fue el patrullaje en la frontera

Durante el operativo se observaron vehículos todo terreno, unidades blindadas y vehículos de las fuerzas mexicanas y estadounidenses.

También participaron unidades caninas y se registraron operaciones aéreas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mediante helicópteros.

Las unidades recorrieron distintos puntos de la zona fronteriza que divide a Ciudad Juárez y El Paso, en una muestra de coordinación entre las autoridades de ambos países. El operativo ocurrió después de que Estados Unidos incluyera al Cártel de Juárez en su designación como organización terrorista extranjera.

REALIZAN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS OPERATIVO ESPEJO EN LA FRONTERA.

Autoridades de México y Estados Unidos realizaron este jueves un operativo espejo en la zona del Río Bravo, entre Ciudad Juárez y El Paso, con recorridos simultáneos en ambos lados de la frontera. pic.twitter.com/NCTTHiR2fH — #HRSANTOS. (@HRS4NTOS) August 13, 2026

Fiscal de EE. UU. destaca cooperación con México

Justin R. Simmons, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, afirmó que la operación busca enviar un mensaje sobre el compromiso de las autoridades para combatir a los cárteles.

“Queremos enviar un mensaje a los estadounidenses y a nuestros amigos en México de que hablamos en serio sobre la erradicación de estos cárteles . Estamos comprometidos al 100% con esa misión.”

Simmons también expresó su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump por el liderazgo en la estrategia contra las organizaciones criminales.

Nueva designación permite perseguir al Cártel de Juárez

Ryan Ellison, primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, explicó que la nueva designación amplía las herramientas legales de los fiscales federales.

“Con esta nueva designación, los fiscales federales de Nuevo México , Texas y de todo el país pueden perseguir

al Cártel de Juárez y a sus asociados con todo el peso de la ley federal, acusarlos de un delito federal grave y enviarlos a prisión federal por un período considerable.”

Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán utilizando las nuevas herramientas legales contra los grupos criminales.

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