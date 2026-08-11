Nieto de Raúl Castro, señalado por presuntos vínculos con mafia cubana en México

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Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Foto: AFP.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”, fue señalado por presuntos vínculos con una red de tráfico de personas y contrabando que operó en México, de acuerdo con una investigación publicada este martes 11 de agosto de 2026 por The New York Times.

Vinculan a nieto de Raúl Castro con mafia cubana en México

La información, basada en documentos judiciales y testimonios revisados por el diario estadounidense, refiere que Rodríguez Castro habría utilizado su influencia dentro de los círculos de poder de Cuba para favorecer las operaciones de la llamada “Mafia Cubana de Quintana Roo”, una organización investigada por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, la red se dedicaba al traslado clandestino de personas desde Cuba hacia México, desde donde algunos migrantes buscaban posteriormente llegar a Estados Unidos. El grupo también habría participado en el robo de embarcaciones, contrabando de mercancías y otras actividades ilícitas.

El nombre de Rodríguez Castro aparece en documentos judiciales a partir de declaraciones de integrantes de la organización que fueron procesados en Estados Unidos. Uno de ellos, José Miguel González Vidal, señaló ante fiscales estadounidenses que el nieto de Raúl Castro ayudaba a garantizar el paso de la red hacia y desde Cuba.

Según esa declaración, Rodríguez Castro habría recibido beneficios a cambio de mantener alejadas de las operaciones a autoridades cubanas, entre ellas la Guardia Costera y la Aduana.

El testimonio también refiere que González Vidal entregó a Rodríguez Castro una embarcación Fountain 38, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y prendas de Louis Vuitton. La versión, según The New York Times, habría sido contrastada por investigadores estadounidenses mediante mensajes de texto y notas de voz extraídos de teléfonos de integrantes de la organización.

Otro integrante de la red, Reynaldo Crespo Márquez, también habría mencionado a Rodríguez Castro en relación con las operaciones.

¿Qué es la Mafia Cubana de Quintana Roo?

La organización fue investigada por autoridades federales de Estados Unidos mediante una operación que involucró al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Justicia estadounidense ha identificado al grupo como “La Mafia Cubana en Quintana Roo”.

Según expedientes judiciales, la estructura operaba entre Cuba, México, Estados Unidos y otros puntos de la región. Entre sus actividades se encontraban el tráfico y la extorsión de migrantes cubanos, así como el robo de embarcaciones y el lavado de dinero.

Los integrantes de la red cobraban dinero a migrantes para trasladarlos clandestinamente. En algunos casos, las personas eran retenidas en México y sus familiares en Estados Unidos recibían solicitudes de dinero para lograr su liberación.

La investigación estadounidense derivó en condenas contra integrantes de la organización. El Departamento de Justicia informó que el grupo obtuvo ganancias mediante el tráfico de migrantes, la extorsión y el soborno de funcionarios.

Nieto de Raúl Castro no ha sido acusado

The New York Times señala que Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con esta red y que no está claro si el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación activa en su contra.

El gobierno cubano rechazó las acusaciones y las calificó como “calumnias”, de acuerdo con reportes sobre la investigación. Rodríguez Castro tampoco respondió a las solicitudes de comentarios del diario.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años, es nieto de Raúl Castro y ha ocupado posiciones dentro del aparato de seguridad cubano. También se convirtió durante 2026 en uno de los interlocutores vinculados al diálogo entre Estados Unidos y Cuba.

La aparición de su nombre en los documentos judiciales ocurre mientras Rodríguez Castro mantiene una participación en contactos entre funcionarios estadounidenses y representantes del gobierno cubano.

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