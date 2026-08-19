México evita votar sobre Nicaragua en la OEA y pide privilegiar el diálogo

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México pide solución pacífica. Fotos: Cuartoscuro y AFP

La decisión de México de abstenerse en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua estuvo acompañada por un mensaje reiterado por su representante ante el organismo, Alejandro Encinas Rodríguez: privilegiar el diálogo, la vía diplomática y la solución pacífica frente a cualquier medida que pueda transformar una crisis política y de derechos humanos en un asunto de seguridad regional.

Durante una sesión convocada de manera urgente para abordar la situación nicaragüense, el gobierno mexicano decidió no respaldar una propuesta relacionada con la adopción de posibles acciones ante las reformas impulsadas por el presidente Daniel Ortega, que contemplan la eliminación de la participación de partidos opositores en las elecciones y la ampliación del mandato presidencial a siete años renovables.

Para atender la situación de Nicaragua es necesario evitar medidas securitistas y privilegiar soluciones basadas en el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica.

Teniendo siempre presente que las Americas son potestad exclusiva de sus pueblos en ejercicio pleno de su… https://t.co/jthU0z1iWx — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 19, 2026

La postura de México ante Nicaragua

A través de su cuenta en X, Encinas sostuvo que para atender la situación en Nicaragua es necesario “evitar medidas securitistas y privilegiar soluciones basadas en el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica”.

En el mismo mensaje añadió: “Teniendo siempre presente que las Américas son potestad exclusiva de sus pueblos en ejercicio pleno de su soberanía”.

La Misión de México ante la OEA también difundió un posicionamiento en el que señaló que el país reafirma su compromiso con “el respeto a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua” y propuso “privilegiar el diálogo, tender puentes y buscar soluciones pacíficas, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Las razones de la abstención de México

Durante su intervención ante el organismo hemisférico, Encinas explicó que México ha seguido la evolución de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua y reiteró el compromiso del país con “la promoción, protección y respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.

El representante mexicano señaló que la política exterior del país se encuentra guiada por principios constitucionales como “la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

En ese contexto justificó el sentido de la votación mexicana. “México ha votado en abstención, ya que considera que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica”.

Según Encinas, una caracterización de esa naturaleza podría abrir espacio a acciones que excedieran las facultades de la OEA y resultar incompatibles con principios como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

Advertencia sobre un enfoque de seguridad

A lo largo de su discurso, Encinas expresó reservas sobre la convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para abordar el caso nicaragüense.

“No compartimos que se convoque a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en Nicaragua sin tener claridad sobre cuáles podrían ser las acciones apropiadas a las que se refieren y sin haber llevado a cabo un proceso previo de consultas y análisis sobre dichas acciones”, dijo.

El funcionario afirmó que la experiencia regional demuestra que catalogar una crisis política interna como una amenaza a la seguridad no necesariamente contribuye a resolverla.

“Por el contrario puede generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que lejos de favorecer una solución pacífica terminen produciendo una mayor desestabilización”, afirmó.

También sostuvo que una reunión de ese tipo podría conducir el proceso “hacia un enfoque que privilegie los temas de seguridad sobre una situación esencialmente política y de derechos humanos”.

Democracia, diálogo y derechos humanos

Pese a la abstención, Encinas afirmó que México considera que existen mecanismos para continuar atendiendo la situación.

“México considera que existen espacios para continuar abordando el tema, promover el respeto de los derechos humanos, favorecer el diálogo y explorar vías diplomáticas que contribuyan a una solución pacífica en Nicaragua”.

Durante su intervención recordó además la vigencia de instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a participar en elecciones auténticas, periódicas y mediante sufragio universal, libre y secreto.

Encinas también citó declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al caso. “La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al señalar que nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, afirmando sobre esta situación, democracia, democracia, democracia, poder del pueblo, gobierno del pueblo”.

“Tender puentes” como eje de la política mexicana

Hacia el cierre de su mensaje, el representante mexicano insistió en que cualquier acción impulsada desde la OEA debe privilegiar los mecanismos diplomáticos.

“México considera que todo esfuerzo que emprende esta organización debe centrarse en tender puentes, privilegiar la solución pacífica y fortalecer los canales de diálogo e interlocución con el sistema interamericano de derechos humanos”, sostuvo.

Encinas subrayó que esos esfuerzos deben desarrollarse “siempre en el marco del respeto mutuo a la soberanía de los Estados” y reiteró que “el espacio de las Américas es potestad exclusiva de sus pueblos, en ejercicio pleno de su soberanía”.

Finalmente, expresó la disposición del gobierno mexicano para participar en iniciativas orientadas al diálogo y la cooperación.