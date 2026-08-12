Cae red de matrimonios falsos en EE. UU.: cobraban hasta 100 mil dólares por Green Card; así operaron por 10 años

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Operación de la red de matrimonios falsos. Foto: X @TheJusticeDept

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas de participar en una presunta red de matrimonios fraudulentos que habría operado durante más de una década para obtener beneficios migratorios de manera ilegal.

De acuerdo con una acusación federal revelada este martes, los implicados habrían organizado más de mil matrimonios simulados entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros, principalmente ciudadanos de China, para tramitar, de manera fraudulenta, la residencia permanente, conocida como Green Card.

“Este esquema de una década convirtió el fraude matrimonial en un modelo de negocio internacional que organiza innumerables matrimonios falsos y hace que cientos de solicitudes fraudulentas de Green Card se presenten a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos”. John Condon, director ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional.

¿Cómo operaba la presunta red de fraude migratorio?

Según las autoridades, la organización operó al menos entre 2016 y julio de 2026 y tenía presencia en diversos estados de Estados Unidos, además de actividades en el extranjero.

La investigación señala que los ciudadanos extranjeros pagaban hasta 100 mil dólares para participar en matrimonios simulados y recibir apoyo durante el proceso migratorio.

A cambio, los ciudadanos estadounidenses reclutados para contraer matrimonio recibían pagos de hasta 30 mil dólares, mientras que los reclutadores obtenían comisiones de hasta 5 mil dólares por cada participante.

Las autoridades sostienen que muchas de las parejas se conocían poco antes de tramitar la licencia de matrimonio y posteriormente realizaban ceremonias, sesiones fotográficas y otros actos destinados a aparentar una relación legítima.

Aunque se basa principalmente en la ciudad de Nueva York, la red supuestamente organizó matrimonios simulados en todo Estados Unidos y en el extranjero.

Presentaron solicitudes falsas de residencia

La acusación señala que los participantes presuntamente elaboraban documentos para respaldar los matrimonios, incluyendo cuentas bancarias conjuntas, contratos de servicios, declaraciones fiscales y pólizas de seguro.

Posteriormente, se presentaban solicitudes de residencia permanente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Las autoridades también afirman que algunos participantes recibían entrenamiento para responder entrevistas migratorias y ocultar la verdadera naturaleza de la relación.

Ellos son los 11 detenidos en la red de matrimonios falsos

Los 11 acusados fueron detenidos durante un operativo que incluyó cateos en distintos puntos de Nueva York. De acuerdo con autoridades, se trataba de uno de los mayores esquemas de fraude matrimonial en EE. UU..

Los acusados son:

Amy Cheng, también conocida como “Amy Zhou”, de 72 años, de Brooklyn, Nueva York

Xiao Mei Chan, también conocida como “Carmen”, de 64 de años, de Queens, Nueva York

Christine Lu, también conocida como “Lily”, de 52 años, de Queens

Jing Yan Ye, también conocida como “Serene”, de 43 años, de Staten Island, Nueva York

Xiao Yan Chen, también conocida como “Anna”, de 48 años, de Brooklyn

Gang Zheng, también conocido como “Michael” y “Mike”, de 61 años, de Queens

Anthony Cheng, de 47 años, de Staten Island

Michelle Duenas, de 35 años, de Staten Island

Angela Duenas, de 26 años, de Staten Island

Sigrid Cetino, de 32 años, de Peekskill, Nueva York

Erika Johnson, de 43 años, de Ossining, Nueva York.

La Fiscalía federal señaló que enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, así como por conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos.

Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo de los cargos imputados.

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