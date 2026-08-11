Colombia registra 43 réplicas en poco más de 10 horas tras terremoto de 7.4

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Se reportan más de 100 personas fallecidas. Foto: AFP

El terremoto más fuerte registrado en Colombia en la última década no terminó con el movimiento inicial. Después del sismo de magnitud 7.4 ocurrido cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, el Servicio Geológico Colombiano registró decenas de movimientos posteriores concentrados principalmente en esa misma zona del país.

Mientras las autoridades elevaban a 111 la cifra de fallecidos, reportaban 87 heridos y contabilizaban edificios colapsados, hospitales dañados y aeropuertos fuera de operación, una secuencia continua de réplicas mantuvo activa la amenaza sísmica durante varias horas.

Después del terremoto que ocurrió a las 07:34 horas, los registros sísmicos documentaron 43 réplicas en poco más de 10 horas, incluyendo una de magnitud 4.8 a las 08:18 horas y otra de magnitud 3.8 a las 10:01, ambas en la misma zona donde se originó el movimiento principal.

Foto: Servicio Geológico Colombiano

Una réplica de 4.8 sacudió la zona menos de una hora después

De acuerdo con el registro sísmico del 10 de agosto de 2026, el primer gran movimiento posterior al terremoto principal ocurrió a las 08:18 horas en San José del Palmar. La réplica alcanzó magnitud 4.8 y tuvo una profundidad instrumental de 94 kilómetros.

Minutos antes y después de ese evento se registraron múltiples sismos de menor intensidad en municipios cercanos de Chocó. Entre las 07:40 y las 09:30 horas fueron reportados movimientos en Istmina, Sipí, Medio San Juan, El Litoral del San Juan y nuevamente San José del Palmar, con magnitudes que oscilaron entre 2.0 y 3.4.

La actividad continuó durante toda la mañana. A las 10:01 horas se registró otra de las réplicas más significativas, de magnitud 3.8, nuevamente en San José del Palmar y a una profundidad de 88 kilómetros.

El reporte sísmico también documentó movimientos posteriores en la misma región a las 10:22, 10:33, 10:48, 12:33, 14:30, 14:37, 16:39 y 17:42 horas, entre otros horarios.

Chocó concentró gran parte de la actividad sísmica

Los registros muestran una concentración de eventos en torno a San José del Palmar y municipios vecinos de Chocó.

Sipí registró múltiples movimientos a las 08:12, 08:48, 08:59, 09:05, 09:37, 10:30 y 14:29 horas. Istmina también apareció de forma recurrente en los reportes de las 07:40, 08:21, 09:44 y 09:49 horas.

El Litoral del San Juan, con cabecera en Docordó, fue otro de los puntos donde se registraron varios movimientos a lo largo de la jornada, mientras que Medio San Juan reportó un sismo superficial a las 09:27 horas.

Además de la actividad en Chocó, el registro incluye movimientos de menor magnitud en municipios de Santander, Meta, Cesar, Valle del Cauca y Norte de Santander, así como un sismo en el océano Pacífico y otro frente a la costa de Costa Rica.

Emergencia nacional y daños en varias ciudades

El presidente Abelardo de la Espriella declaró la “situación de emergencia” tras el terremoto y aseguró que el gobierno desplegó sus capacidades para atender a las zonas afectadas.

Según el balance presidencial, el desastre dejó 111 muertos y 87 heridos. También se contabilizaron 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas.

Las autoridades reportaron además problemas de infraestructura en seis aeropuertos, que suspendieron operaciones comerciales.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, Diego Morales relató a la AFP que en uno de los edificios dañados quedaron destruidos muros, escaleras y parte del estacionamiento. Andrés Felipe Mejía, rescatista voluntario, informó que al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad con personas atrapadas en su interior.

Las autoridades locales señalaron además que el principal hospital público de Cali sufrió daños equivalentes al 70% de su infraestructura.

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