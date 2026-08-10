Sequía golpea Europa: países más afectados

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Sequía afecta Europa. Foto: Reuters

La sequía pone en jaque varios países de Europa, afectada, también, por incendios forestales que ha movilizados cientos de cuerpos de emergencia para poder combatirlos.

De acuerdo con el Observatorio Europeo de la Sequía, durante julio de 2026, mantuvo alerta en varios países principalmente en Europa central y oriental.

¿Dónde se registra sequía en Europa?

Los datos arrojan que todo el territorio metropolitano de Francia (95%) y prácticamente la totalidad de Suiza (99%) estaban afectados por la sequía en julio.

Además, tres países registraron el mes de julio más seco hasta el momento:

Hungría

Eslovenia

Austria

A la lista se suma Reino Unido, pues la agencia medioambiental de Reino Unido declaró que más del 70% de la superficie de Inglaterra estaba en sequía.

La alerta emitida a finales de julio por el Observatorio Europeo de la Sequía fue para:

Reino Unido (zona sureste)

Francia

Alemania (zona sur)

Suiza

Italia (zona norte)

Bélgica

Países Bajos

Eslovaquia

Austria

Serbia

Rumanía

Restringen agua por tema de sequía

Casi el 70% de Francia está sometido a restricciones en el uso del agua debido al agravamiento de la sequía en medio de sucesivas olas de calor, informó el Gobierno francés.

Al 9 de agosto, la gran mayoría de la Francia metropolitana, incluido París, se encontraba al menos bajo el primer nivel de alerta por escasez de agua.

En 67 de los 101 departamentos del país se decretó el nivel máximo de alerta, en el que el agua está reservada para usos prioritarios: atención sanitaria, protección civil, suministro de agua potable y saneamiento.

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