Sacan de los escombros a bebé tras sismo en Colombia: los rescates más conmovedores
El sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia dejó una serie de videos que destacan las labores de emergencia, principalmente la localización y rescate con vida de varias víctimas en distintas zonas afectadas.
En un video se observa cómo un hombre protege con su cuerpo a un bebé, que aparenta tener apenas unos meses de edad, durante el derrumbe del inmueble donde se encontraban. En el video se aprecia cómo el hombre cubre al menor mientras parte de la estructura colapsa. Tras el derrumbe, uno de sus brazos se observa afectado, aunque las imágenes muestran que permaneció junto al bebé durante la emergencia.
Ciudadanos buscan sobrevivientes entre los escombros tras terremoto
En otro video se observa cómo ciudadanos, equipos de rescate y voluntarios buscan posibles sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto que sacudió distintas zonas del país.
Entre las labores de rescate, una mujer fue localizada y sacada con vida de una estructura que colapsó frente a la Universidad Católica de Manizales, en medio de los trabajos de emergencia.
Rescatan con vida a persona atrapada entre escombros en Quibdó
Una persona fue rescatada con vida entre los escombros de un edificio que colapsó en Quibdó, una de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió diversas regiones de Colombia
Rescatan con vida a una persona entre los escombros en Manizales
Una persona fue rescatada con vida entre los escombros en Manizales. Organizaciones de rescate trabajan en conjunto para intensificar la búsqueda de posibles sobrevivientes.
Los equipos de emergencia mantienen las labores en la zona para verificar si hay más personas atrapadas y atender a quienes resultaron afectados.
Rescatan a una mujer y un menor entre los escombros en Cali
Imágenes muestran el momento del rescate de una mujer y un menor que quedaron atrapados entre los escombros del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, tras el potente terremoto.
Los organismos de socorro continúan trabajando en el lugar para salvaguardar más vidas y localizar a posibles sobrevivientes.
Miles de personas continúan sin ser localizadas tras el terremoto en Colombia
Las imágenes de la emergencia muestran escenas devastadoras, pero también momentos de esperanza. Mientras algunas personas lograron salir por su propio pie y otras fueron encontradas sin vida, miles permanecen sin ser localizadas tras el terremoto.
El Registro Ciudadano para Ayudar a Localizar Personas Desaparecidas en Colombia mantiene habilitado un portal para reportar y consultar información sobre personas desaparecidas. Hasta el momento, registra 2 mil 80 personas, de las cuales 2 mil 31 continúan por localizar y 49 han sido localizadas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.