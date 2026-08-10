Sacan de los escombros a bebé tras sismo en Colombia: los rescates más conmovedores

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Sismo en Colombia; éstos son los rescates más conmovedores. Foto: AFP/Reuters

El sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia dejó una serie de videos que destacan las labores de emergencia, principalmente la localización y rescate con vida de varias víctimas en distintas zonas afectadas.

En un video se observa cómo un hombre protege con su cuerpo a un bebé, que aparenta tener apenas unos meses de edad, durante el derrumbe del inmueble donde se encontraban. En el video se aprecia cómo el hombre cubre al menor mientras parte de la estructura colapsa. Tras el derrumbe, uno de sus brazos se observa afectado, aunque las imágenes muestran que permaneció junto al bebé durante la emergencia.

Ciudadanos rescatan sobrevivientes de entre los escombros tras el #Terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de #Colombia.



El #Sismo, el mayor en una década, deja al menos 111 muertos y más de mil edificios colapsados pic.twitter.com/mpLNKe1ufz — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 10, 2026

Ciudadanos buscan sobrevivientes entre los escombros tras terremoto

En otro video se observa cómo ciudadanos, equipos de rescate y voluntarios buscan posibles sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto que sacudió distintas zonas del país.

Entre las labores de rescate, una mujer fue localizada y sacada con vida de una estructura que colapsó frente a la Universidad Católica de Manizales, en medio de los trabajos de emergencia.

🇨🇴 CALI, COLOMBIA: Ciudadanos buscan posibles sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Equipos de rescate y voluntarios trabajan en las zonas afectadas. 🎥 pic.twitter.com/6kjXB6qsA5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

Rescatan con vida a persona atrapada entre escombros en Quibdó

Una persona fue rescatada con vida entre los escombros de un edificio que colapsó en Quibdó, una de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió diversas regiones de Colombia

🚨 | 🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA:



MOMENTO EXACTO DE UN RESCATE ENTRE LOS ESCOMBROS. pic.twitter.com/nPRLrTKZoB — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) August 10, 2026

Rescatan con vida a una persona entre los escombros en Manizales

Una persona fue rescatada con vida entre los escombros en Manizales. Organizaciones de rescate trabajan en conjunto para intensificar la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Los equipos de emergencia mantienen las labores en la zona para verificar si hay más personas atrapadas y atender a quienes resultaron afectados.

🇨🇴 Terremoto en Colombia | Fue rescatada una mujer que permanecía atrapada en una estructura que colapsó frente a la Universidad Católica de Manizales pic.twitter.com/5sZDlfft1D — Luis Gadea (@GadeaNews) August 10, 2026

#Colombia 🚨🙏 One person was rescued alive from the rubble in Manizales! Rescue organizations are working together at this hour in the area affected by the strong earthquake, advancing search and rescue efforts.



📹 Emergency teams are maintaining operations to check if there… — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 10, 2026

Rescatan a una mujer y un menor entre los escombros en Cali

Imágenes muestran el momento del rescate de una mujer y un menor que quedaron atrapados entre los escombros del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, tras el potente terremoto.

🚨 ¡LABORES HEROICAS DE RESCATE EN EL HUV DE CALI! ⚡



Imágenes conmovedoras muestran el momento exacto del rescate de dos personas —una mujer y un menor— atrapadas entre los escombros del Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali tras el potente terremoto. Los organismos de… pic.twitter.com/9sUE7RWfE8 — ✝️ Julián Zamudio 🇨🇴 (@JulianZamudio) August 10, 2026

Los organismos de socorro continúan trabajando en el lugar para salvaguardar más vidas y localizar a posibles sobrevivientes.

Miles de personas continúan sin ser localizadas tras el terremoto en Colombia

Las imágenes de la emergencia muestran escenas devastadoras, pero también momentos de esperanza. Mientras algunas personas lograron salir por su propio pie y otras fueron encontradas sin vida, miles permanecen sin ser localizadas tras el terremoto.

#Terremoto #Colombia #Temblor. SISMO SE SIENTE CON FUERZA EN CHOCÓ DONDE FUE SU EPICENTRO.



En Chocó #Chocó donde se presentó el epicentro del fuerte temblor, se aprecia la magnitud de los daños causados a distintas infraestructuras, según reporta @elespectador… — @ComunicanteRadar (@Comunicant1397) August 10, 2026

Foto: Colombia te busca

El Registro Ciudadano para Ayudar a Localizar Personas Desaparecidas en Colombia mantiene habilitado un portal para reportar y consultar información sobre personas desaparecidas. Hasta el momento, registra 2 mil 80 personas, de las cuales 2 mil 31 continúan por localizar y 49 han sido localizadas.