EE. UU. designa al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas

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Cártel de los Viagras y el de Juárez son nombrados terroristas. Foto: Reuters

El Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, una medida que implica sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones para realizar operaciones comerciales y financieras con estos grupos.

La determinación fue publicada mediante un aviso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dentro de las designaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo y la no proliferación. Con esta incorporación, ambas organizaciones se suman a la lista de grupos criminales mexicanos sancionados por el Gobierno estadounidense.

Hasta ahora, la administración del presidente Donald Trump ha designado oficialmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados al:

Cártel de Sinaloa.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cártel del Noreste (antes Los Zetas ).

(antes ). Cártel del Golfo.

Cártel de Juárez.

La Familia Michoacana.

Con la actualización anunciada por el Departamento del Tesoro, también fue incorporada la organización criminal Los Viagras.

¿Qué implican las sanciones contra el Cártel de Juárez y Los Viagras?

La designación activa un conjunto de medidas financieras y comerciales que aplican bajo la jurisdicción de EE. UU. y pueden tener efectos en operaciones internacionales.

Entre las principales medidas se encuentran:

Congelamiento de activos, propiedades y cuentas bancarias vinculadas con estas organizaciones que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense.

vinculadas con estas organizaciones que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con estos grupos.

con estos grupos. Restricciones al uso de plataformas digitales, sistemas de pago y remesas que puedan ser utilizadas para mover recursos relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Tesoro, la OFAC busca impedir el financiamiento de actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras operaciones atribuidas a estas organizaciones.

Asimismo, las sanciones no se limitan únicamente a los integrantes identificados de estos grupos.

La normativa estadounidense contempla que personas físicas, empresas o instituciones financieras que colaboren, proporcionen bienes, servicios o apoyo material a organizaciones incluidas en estas listas pueden enfrentar consecuencias legales conforme a la legislación antiterrorista de EE. UU.

Entre las medidas previstas se encuentran investigaciones financieras, el congelamiento preventivo de activos y otras acciones legales conforme al marco jurídico estadounidense.

¿Quiénes son el Cártel de Juárez y Los Viagras?

El Cártel de Juárez tiene presencia principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y durante la década de los noventa fue identificado por las autoridades estadounidenses como una organización dedicada al tráfico de cocaína.

Con el paso de los años, el grupo se fragmentó en distintas células, entre ellas La Línea y Los Aztecas.

De acuerdo con la información oficial, mantiene presencia en corredores estratégicos hacia El Paso, Texas, donde distintas facciones han sostenido enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa por el control de rutas fronterizas.

Por su parte, Los Viagras operan principalmente en la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

Según las autoridades estadounidenses, la organización participa en actividades relacionadas con el tráfico de metanfetaminas y cocaína, además de otras conductas delictivas en esa entidad.

También forma parte de la alianza conocida como Cárteles Unidos, identificada como grupo rival del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué significa la designación como organización terrorista?

La clasificación como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado permite al Gobierno de EE. UU. aplicar herramientas legales y financieras previstas en su legislación para combatir a organizaciones incluidas en estas listas.

Además del congelamiento de activos y las restricciones financieras, la designación puede tener implicaciones en los procesos judiciales que se desarrollen en tribunales estadounidenses contra presuntos integrantes o personas señaladas por brindar apoyo a estas organizaciones.

La publicación del Departamento del Tesoro incorpora oficialmente al Cártel de Juárez y a Los Viagras al régimen de sanciones administrado por la OFAC, con efectos inmediatos en el ámbito financiero bajo la jurisdicción de EE. UU.

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