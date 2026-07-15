Donald Trump amaga con extender ataques en Irán para alcanzar una nueva tregua

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Barcos en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría extender sus ataques a Irán durante la próxima semana, como parte de su insistencia por lograr que Teherán vuelva a negociar una tregua.

Este miércoles, el ejército estadounidense confirmó una nueva “ola de ataques” que duraron alrededor de 90 minutos. La ofensiva se concentró en los sistemas de defensa costeros y bases de misiles de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

Reuters señaló que estos ataques diurnos forman parte de la escalada más reciente entre ambas naciones en su lucha por controlar la vía marítima por donde circulaba una quinta parte del petróleo y gas mundial antes de la guerra.

El Ejército de Estados Unidos dijo que “los ataques tienen por objeto debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han usado para atacar a la navegación mercante en el estrecho de Ormuz”.

De acuerdo con la AFP, Donald Trump advirtió que extendería los ataques durante la próxima semana para dañar las centrales eléctricas y puentes si Irán no vuelve a negociar un acuerdo.

Irán se niega a reanudar negociaciones

El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró que “no tenemos motivos para cumplir dicho acuerdo” si su país no se beneficia del memorando de entendimiento con Estados Unidos.

Entre tanto, los Guardianes de la Revolución indicaron que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos frene su ofensiva.

Además, advirtieron sobre el posible cierre “de otras vías de exportación de petróleo y gas” que benefician a Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente, según la AFP.

La reciente ruptura entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz

El 8 de julio, Estados Unidos dio por terminada la tregua con Irán, debido a que el régimen iraní reanudó ataques en el estrecho de Ormuz.

Con ello, quedó suspendido el memorandum que ambos países firmaron para lograr un acuerdo de paz en un lapso de 60 días.

Además, la tregua se rompió debido a que Estados Unidos se opone a que Irán cobre un peaje o tasa en el estrecho de Ormuz.

El 13 de julio, Donald Trump dijo que tomaría el control de la ruta, estableciendo su propio cobro de tarifa a cambio de protección. Sin embargo, se deslindó de dicha postura al asegurar que más bien realizaría acuerdos comerciales e inversiones con monarquías del Golfo.

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