Estados Unidos presiona el T-MEC: busca aranceles a México y admite que Canadá sigue sin ceder

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Jamieson Greer y Marcelo Ebrard. Foto: Reuters

Estados Unidos elevó este miércoles la presión sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al plantear la posibilidad de imponer aranceles o cuotas para contener su déficit comercial con México, que ascendió a 197 mil millones de dólares en 2025.

Al mismo tiempo, Washington reconoció que las conversaciones con Canadá siguen sin producir las concesiones que busca el presidente Donald Trump.

Durante una intervención en el Foro de Seguridad del Instituto Aspen, en Colorado, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que las negociaciones con México avanzan y calificó a los funcionarios mexicanos de “bastante pragmáticos”, aunque insistió en que el déficit comercial con su vecino del sur “realmente es un problema”.

“Así que va bien con los mexicanos. Son bastante pragmáticos”, dijo Greer. “Pero nuestro déficit comercial con México realmente es un desafío. Realmente es un problema”.

EU busca controlar déficit comercial de 197 mil millones de dólares con México

Greer recordó que el déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó en 28 mil millones de dólares, un incremento de 17%, hasta ubicarse en 197 mil millones de dólares en 2025, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Ante este panorama, el funcionario aseguró que tiene un mandato del presidente Donald Trump para encontrar mecanismos que permitan reducir ese desequilibrio comercial.

“Tengo un mandato del presidente para encontrar una forma, en cualquier acuerdo que alcancemos con México, de tener (…) aranceles o cuotas o lo que sea para intentar controlar eso”, afirmó.

El representante comercial añadió que la intención de Washington es incentivar que las cadenas de suministro se trasladen hacia Estados Unidos, aunque sin alterar innecesariamente la integración productiva de Norteamérica.

México y Estados Unidos tendrán una tercera ronda de negociaciones del T-MEC

Las declaraciones de Greer se producen a unos días de que funcionarios de México y Estados Unidos celebren en la Ciudad de México una tercera ronda de negociaciones bilaterales formales sobre el T-MEC.

Además del déficit comercial, Estados Unidos busca endurecer las reglas de origen del tratado, particularmente en el sector automotriz.

Durante las conversaciones de mayo, el Gobierno de Trump propuso exigir que el 50% del valor de los vehículos fabricados en Norteamérica tenga origen en Estados Unidos, un cambio significativo respecto a las normas actuales y un ajuste complejo para los fabricantes que operan con cadenas de suministro altamente integradas en la región.

Aunque Greer no se refirió específicamente a esa propuesta este miércoles, sí dejó claro que Washington quiere reglas más estrictas para que los automóviles y camiones incorporen más piezas estadounidenses y mexicanas y menos componentes procedentes de Asia.

Washington busca más contenido regional en sectores estratégicos

El funcionario también planteó endurecer las reglas de origen en otros sectores considerados estratégicos, entre ellos:

Bienes industriales.

Electrónica.

Productos farmacéuticos.

Además, indicó que funcionarios estadounidenses y mexicanos trabajan en la identificación de productos que podrían relocalizarse en Norteamérica.

“Queremos hacerlo de una manera que no altere innecesariamente las cadenas de suministro, pero sí queremos incentivar que las cadenas de suministro se trasladen” a Estados Unidos, señaló.

Canadá sigue sin hacer concesiones, dice EU

En contraste con el avance que Washington observa en las conversaciones con México, Greer aseguró que Estados Unidos ni siquiera ha iniciado negociaciones formales con Canadá sobre el futuro del T-MEC.

Aunque ambos países mantienen reuniones semanales, el funcionario sostuvo que esos encuentros no han generado resultados concretos.

“Eso no es una concesión. No es avance. Es simplemente describir lo que hacemos ahora, que es hablar”.

Greer reconoció como positivas las medidas adoptadas por Canadá para retirar una propuesta de impuesto a los servicios digitales y una ley sobre “streaming” en línea que habría afectado a empresas estadounidenses, pero afirmó que no estaba inclinado a dar crédito por ello a los negociadores canadienses.

El déficit comercial de Estados Unidos con Canadá, impulsado en gran medida por las importaciones de petróleo desde ese país, cayó en 12 mil 900 millones de dólares, o un 21%, para ubicarse en 48 mil 300 millones de dólares el año pasado.

El futuro del T-MEC sigue bajo presión

A principios de este mes, Greer se negó a extender el T-MEC, una decisión que puso en marcha un plazo para desmantelar el acuerdo comercial norteamericano en una década, a menos que los tres países logren pactar mejoras.

Sobre el futuro de las conversaciones con Canadá, el representante comercial evitó estimar cuánto tiempo podrían prolongarse, aunque consideró que un avance decisivo podría requerir un acuerdo directo entre el presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“La realidad es que, si el presidente y el primer ministro Carney tienen un entendimiento, estoy seguro de que podremos armar algo que tenga sentido para superar el escollo”, concluyó.

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