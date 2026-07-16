FBI investiga camioneta del mexicano abatido por ICE; reporta presuntas drogas dentro del vehículo

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Foto: AFP

Una declaración jurada presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) señala que agentes localizaron presuntas drogas dentro de la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo, el migrante mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

BREAKING: Federal search warrant affidavit for Lorenzo Salgado Araujo's van alleges that law enforcement found three bags with a white, crystal-like substance believed to be methamphetamine. The bags were allegedly found in the middle dash area & on the passenger floorboard. pic.twitter.com/TT9wIAtBbM — KPRC 2 Bryce Newberry (@KPRC2Bryce) July 15, 2026

La solicitud de una orden de cateo fue presentada ante un juez federal y sostiene que existían motivos para investigar posibles delitos relacionados con la posesión y distribución de sustancias controladas. El documento forma parte de la investigación que continúa abierta tras el tiroteo ocurrido el pasado 7 de julio.

El caso ha generado cuestionamientos debido a que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales y porque la versión oficial del ICE sostiene que el disparo se realizó en defensa propia, al asegurar que el conductor intentó embestir a los oficiales.

De acuerdo con CNN, el agente especial del FBI David McNielly declaró en la solicitud judicial que, al llegar al lugar del tiroteo, observó desde el exterior del vehículo pequeñas bolsas de plástico con una sustancia cristalina blanca cuya apariencia coincidía con metanfetamina.

La cadena también reportó que las autoridades no han confirmado mediante análisis de laboratorio el contenido de esas bolsas ni han determinado a quién pertenecerían.

BREAKING: Federal investigators say they found three bags believed to contain meth inside the van of Lorenzo Salgado Araujo, the Mexican national killed in the ICE shooting in Houston, according to a search warrant affidavit.



VIA: @Brooketaylortv pic.twitter.com/V1CnQWwQf4 — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026

¿Qué dice la orden del FBI?

La declaración jurada indica que el vehículo no había sido registrado antes de solicitar la orden judicial y que las imágenes incluidas en el expediente muestran las bolsas presuntamente localizadas sobre el tablero de la camioneta.

El expediente fue presentado inicialmente bajo reserva, aunque posteriormente fue desclasificado y quedó disponible de forma pública mientras la investigación sigue en curso.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha informado que los agentes del ICE tuvieran conocimiento de la presunta presencia de drogas al momento del operativo.

Familia y organizaciones cuestionan la investigación

El caso ha provocado críticas de organizaciones civiles y representantes de la familia de Lorenzo Salgado.

Domingo García, presidente del comité político LULAC Adelante, acusó a las autoridades federales de intentar influir en la percepción pública del caso antes de que concluya la investigación.

Por su parte, la ACLU de Texas manifestó que debe realizarse una investigación independiente y pidió cautela sobre las conclusiones mientras continúan las diligencias.

Mientras tanto, los tres hombres que viajaban con Salgado Araujo permanecen detenidos. Según sus representantes legales, cuentan con certificaciones de visa U que les brindan protección temporal frente a una deportación inmediata.

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