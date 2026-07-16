Secretario de Seguridad de EE.UU. recula sobre redadas del ICE contra inmigrantes; “que tengan todas las opciones”

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Detención de presunto inmigrante. Foto: AFP.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dio marcha atrás en su decisión de suspender los operativos carreteros contra inmigrantes, al respaldar a Donald Trump y declarar que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debe tener “todas las opciones disponibles” para seguir operando tras el asesinato de Lorenzo Salgado y Johan Sebastián Durán.

En su cuenta de X, Markwayne Mullin dijo estar de acuerdo con Donald Trump sobre permitir que los agentes antiinmigración continúen su trabajo pese a las muertes de migrantes bajo su custodia.

“El presidente Trump y yo estamos en la misma sintonía. Queremos que nuestros agentes de ICE tengan todas las opciones disponibles para mantenerse seguros mientras ejecutan nuestra misión de deportar del país al mayor número posible de extranjeros ilegales criminales.”

President Trump and I are on the same page. We want our @ICEgov officers to have all options available to keep them safe while executing our mission of deporting as many illegal alien criminals from our country as possible. — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) July 15, 2026

El secretario de Seguridad Nacional respaldó las redadas del ICE después de que su propio departamento informó sobre la suspensión temporal de retenes en carreteras y calles por la muerte de dos migrantes latinoamericanos, una decisión que anulada por el presidente de Estados Unidos.

Trump defiende operativos carreteros contra migrantes

Después de suspender los controles contra inmigrantes, Donald Trump indicó que el ICE debe mantener los controles carreteros, pues son una de las herramientas “más importantes y efectivas” para combatir el crimen y la inmigración ilegal.

Al criticar a la oposición demócrata, resaltó que no eliminará estos controles de tránsito. Sostuvo que han ayudado a reducir los índices delictivos del país, pero sin mostrar cifras.

“Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un gran trabajo”, escribió en su cuenta de Truth Social.

La reciente muerte de dos migrantes en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional suspendió los controles de tránsito después de los asesinatos de Lorenzo Salgado y Johan Sebastián Durán a manos del ICE.

El pasado 8 de julio, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado por un agente con un disparo en el torso en Houston, Texas.

Los elementos del ICE implementaron un operativo para detener a otro inmigrante sin documentación legal en el país, cuando interceptaron el auto donde viajaba Lorenzo Salgado, quien no era el objetivo.

Un agente le disparó en el pecho, al intentar detenerlo. El Departamento de Seguridad aseguró que actuó en defensa propia porque supuestamente Lorenzo Salgado intentó embestir a los oficiales: un argumento empleado en el asesinato de Renee Good en Mineápolis.

Cuatro días después, otro agente del ICE disparó contra Johan Sebastián Durán Guerrero, de origen colombiano, en Maine. Testigos señalaron que el joven fue esposado cuando ya estaba muerto.

En ambas muertes de migrantes en Estados Unidos se repite el mismo patrón: El ICE justificó el asesinato al considerar que intentaban atropellarlos, toda vez que los agentes no llevaban las cámaras corporales obligatorias.

El caso de Lorenzo Salgado provocó que el Gobierno de México anunciara denuncias por los 17 connacionales que han muerto en operativo o bajo custodia migratoria desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

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