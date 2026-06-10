Irán acusa a Estados Unidos de atacar sus depósitos de agua en oleada de bombardeos

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Foto: AFP/Archivo

Irán acusó este miércoles a Estados Unidos de atacar depósitos de agua en el condado de Sirik, situado en la provincia de Hormozgán (sur), en su última oleada de bombardeos contra el país, en lo que Washington describe como una respuesta al supuesto derribo de un helicóptero cerca del estrecho de Ormuz.

El director de la Compañía de Agua de Hormozgán afirmó que entre los lugares bombardeados figuran dos depósitos de agua con capacidad para 500 y 2 mil metros cúbicos, antes de recalcar que estas instalaciones “jugaban un papel vital a la hora de dar agua potable” a la población de la zona.

Así, manifestó que los equipos de emergencia y los técnicos están trabajando “para poner en marcha medidas alternativas para garantizar un suministro sostenible de agua” a los residentes en esta parte de Irán, según recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Horas antes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos anunció ataques “con munición de precisión” contra distintos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, alegando que se trata de una acción “en legítima defensa” después de que un helicóptero militar se estrellara en la zona, un incidente calificado como “derribo” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En respuesta, Irán reivindicó una oleada de ataques con drones y misiles contra bases estadounidenses en la región, tras lo que Jordania y Bahréin confirmaron interceptaciones en sus espacios aéreos, mientras que Kuwait activó sus sistemas de defensa antiaérea, sin más detalles sobre posibles víctimas o daños.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, condenó los “brutales ataques” perpetrados por Estados Unidos contra zonas del sur del país “con el pretexto del derribo de un helicóptero Apache de su Ejército terrorista sobre el estrecho de Ormuz”, antes de incidir en que estos hechos evidencian la “naturaleza criminal y belicista” de Washington.

Estos nuevos enfrentamientos tuvieron lugar después de que Trump asegurara el martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo están “en la recta final” y adelantara que podría terminar de cerrarse “en dos o tres días”, después del intercambio de ataques entre las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.

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