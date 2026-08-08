Emiratos acusa a Irán de atacar un petrolero en el estrecho de Ormuz

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Ataque en estrecho de Ormuz. Foto: Reuters

Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar con un misil un petrolero de ADNOC mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí, el impacto no dejó víctimas.

La denuncia ocurrió el mismo día en que la agencia marítima británica UKMTO reportó que un proyectil alcanzó un buque frente a las costas de Omán, también en el estrecho de Ormuz. El ataque provocó un incendio, aunque no se registraron personas heridas o fallecidas.

UKMTO no confirmó que el barco atacado fuera el mismo petrolero mencionado por Emiratos.

UAE Strongly Condemns Targeting of ADNOC Carrier While Transiting Strait of Hormuz https://t.co/hoOAZ8D0RT pic.twitter.com/UQ6BqzC2Ea — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 8, 2026

ADNOC reporta más ataques contra sus buques

La empresa estatal Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) informó el viernes que 15 de sus buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

De acuerdo con la compañía, tres de esos incidentes ocurrieron únicamente durante esta semana.

El estrecho se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto, debido a su importancia para el transporte internacional de energéticos.

Antes de que los ataques de Estados Unidos e Israel de febrero desencadenaran la actual guerra regional, por esta vía marítima transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Irán negocia con Omán las condiciones para el paso

Irán mantiene conversaciones con Omán sobre las condiciones para la navegación por el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos se opone al bloqueo efectivo de la vía y al cobro por permitir el tránsito.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que las negociaciones se encuentran en su etapa final, aunque advirtió que esto no significa que el estrecho vaya a reabrirse.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán condenó los ataques contra embarcaciones que utilizan Ormuz, pero evitó señalar directamente a Irán como responsable.

El gobierno omaní señaló que las negociaciones avanzan de manera positiva y pidió evitar acciones que puedan poner en riesgo los acuerdos que se buscan alcanzar.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas.

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