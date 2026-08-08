Senado confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como nuevo fiscal general de EE. UU.

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Todd Blanche, nuevo fiscal general de Estados Unidos. Foto: AFP

Todd Blanche, exabogado personal de Donald Trump, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos, luego de que el Senado aprobara su nombramiento por 50 votos contra 49.

La votación ocurrió en medio de fuertes críticas de los demócratas, quienes advirtieron sobre una posible politización del Departamento de Justicia debido a la relación previa de Blanche con Trump.

Todd Blanche asume como fiscal general de Estados Unidos

El Senado, controlado por los republicanos, confirmó a Todd Blanche con una votación de 50 a 49. Sin embargo, las republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se sumaron a los demócratas y rechazaron el nombramiento.

Blanche ya se desempeñaba como fiscal general interino desde abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi. Antes de llegar al gobierno, fue abogado privado del presidente en distintos procesos penales.

Tras su confirmación, Blanche aseguró en redes sociales que se siente “profundamente honrado” por la confianza que Donald Trump depositó en él para dirigir el Departamento de Justicia.

Me siento profundamente honrado por la confianza y la fe que el presidente Trump ha depositado en mí para liderar el Departamento de Justicia como el 88.º Fiscal General de nuestra gran nación.

I am deeply honored by the trust and confidence President Trump has placed in me to lead the Department of Justice as our great nation’s 88th Attorney General.



I am grateful to the Senate for staying late to complete this process.



To the dedicated public servants of the… — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 8, 2026

Demócratas cuestionaron relación de Blanche con Trump

La oposición al nombramiento se centró en la relación entre Blanche y el presidente. Los demócratas acusaron a Trump de utilizar al Departamento de Justicia para emprender acciones contra sus adversarios políticos.

El senador demócrata Dick Durbin, integrante del Comité Judicial del Senado, cuestionó que Blanche pudiera actuar como fiscal general y, al mismo tiempo, mantener una relación cercana con Trump.

Uno de los puntos que generó mayor resistencia fue la propuesta de crear un fondo de mil 800 millones de dólares destinado a personas que Trump considera víctimas de persecución judicial. Blanche finalmente retiró esa propuesta mediante una orden escrita, lo que ayudó a reducir la oposición entre algunos republicanos.

Todd Blanche defendió a Trump en casos penales

Antes de incorporarse al gobierno, Todd Blanche representó a Trump en el juicio de Nueva York relacionado con los pagos a la actriz Stormy Daniels.

También formó parte de su defensa en dos casos federales impulsados por el fiscal especial Jack Smith: uno relacionado con documentos clasificados y otro sobre los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones de 2020.

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