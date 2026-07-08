Cumbre de la OTAN: Trump lanza críticas contra España y reabre disputa por Groenlandia

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Trump arremete contra España, Groenlandia y aliados. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió suspender las relaciones comerciales con España e insistió en que Groenlandia debería quedar bajo control estadounidense durante la cumbre de la OTAN, celebrada este miércoles en Ankara, Turquía. Sus declaraciones provocaron respuestas del Gobierno español, de la Unión Europea y de Dinamarca, mientras los líderes de la alianza mantenían reuniones sobre defensa y seguridad.

Durante una intervención junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump calificó a España como “un socio terrible” dentro de la alianza y afirmó que Washington debería poner fin a los vínculos comerciales con ese país.

Además, señaló que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, debía suspender todo el comercio con España, incluidas las relaciones vinculadas con los viajes.

Las declaraciones se produjeron mientras los integrantes de la OTAN buscaban presentar una posición común sobre el incremento del gasto en defensa y el respaldo a Ucrania.

Trump cuestiona a España durante la cumbre de la OTAN

El enfrentamiento entre Washington y Madrid ocurre después de que el Gobierno español rechazó las solicitudes de Trump para aumentar el gasto militar y asumir un mayor costo en materia de defensa.

De acuerdo con la información disponible, España también rechazó permitir que Estados Unidos utilizara su espacio aéreo y las bases militares ubicadas en su territorio para la guerra contra Irán.

Trump declaró:

“España es un caso perdido. Ya no queremos tener ninguna relación comercial con España“.

También afirmó que España “no participa” y “no paga” dentro de la OTAN, por lo que pidió terminar las relaciones comerciales con ese país.

El Gobierno español respondió mediante un comunicado de la oficina del presidente Pedro Sánchez, en el que indicó que recibía las declaraciones “con tranquilidad y normalidad”.

Además, señaló que:

España mantiene un déficit comercial con Estados Unidos.

Las relaciones económicas dependen de empresas privadas.

Como integrante de la Unión Europea, no puede modificarse la relación comercial con un solo país sin afectar al conjunto del bloque.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, también reaccionó mediante un mensaje en la red social X, donde afirmó que España es “un país soberano y democrático” y sostuvo que “lo verdaderamente terrible es confundir la diplomacia con la intimidación”.

La Comisión Europea también respondió a los comentarios de Trump y aseguró que protegerá los intereses de los Estados miembros. El portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill, recordó que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea se negocian de manera conjunta y pidió que Washington cumpla con los compromisos alcanzados.

Trump vuelve a plantear que Estados Unidos controle Groenlandia

Durante la misma jornada, Trump reiteró que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

El mandatario sostuvo que la isla tiene importancia estratégica para la seguridad internacional y afirmó que su control es necesario para la protección del mundo.

Las declaraciones recibieron una respuesta de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien indicó que su país está preparado para defender todo el territorio de la OTAN, incluido Groenlandia, en caso de un ataque.

Frederiksen también afirmó que espera que todos los aliados respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación y reiteró que Groenlandia “no está en venta”.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó los incrementos recientes en el gasto militar de los países europeos y Canadá, al señalar que esos avances responden a los compromisos adquiridos por los aliados.

De acuerdo con cifras difundidas por la OTAN, algunos integrantes de la alianza, entre ellos España, Bélgica, Eslovenia y República Checa, aún presentan dificultades para alcanzar el objetivo previo de destinar el 2% de su producto interno bruto al gasto en defensa.

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