¿Te pueden revisar el celular al entrar a EE.UU.? Esto pueden hacer los agentes fronterizos

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Los oficiales de la CBP sí pueden revisar tu celular. Fotos. AFP

Las revisiones de celulares y computadoras a viajeros que ingresan a Estados Unidos volvieron a generar dudas y debate en redes sociales. Sin embargo, la política de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) establece que las personas, el equipaje y la mercancía que entren o salgan del país están sujetos a inspección, incluidos los dispositivos electrónicos.

La autoridad estadounidense señala que esta facultad de inspección incluye todos los dispositivos electrónicos que cruzan las fronteras del país y que, en algunos casos, la revisión puede incluir la copia y retención de información contenida en ellos.

¿Qué dispositivos pueden revisar los agentes fronterizos?

La política de la CBP, la cual se puede consultar AQUÍ, aplica a todos los dispositivos electrónicos que cruzan la frontera de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran:

Celulares

Computadoras portátiles

Tabletas

Relojes inteligentes

Tarjetas SIM

Otros dispositivos electrónicos

¿Pueden copiar o retener la información de un dispositivo?

Sí. La propia agencia indica que la inspección de un dispositivo electrónico podría incluir la copia y la retención de los datos que contiene.

Además, la CBP señala que puede conservar una copia de la información obtenida cuando determine que existe causa probable para creer que el contenido del dispositivo contiene evidencia de una violación de la ley o si la información se relaciona con asuntos de inmigración, aduanas y otros temas de cumplimiento.

La información obtenida también podría ponerse a disposición de otras agencias cuando la CBP considere que se requieren investigaciones adicionales, asistencia técnica o apoyo en procesos de aplicación de la ley y contraterrorismo.

¿Qué pasa si una persona se niega a mostrar su dispositivo?

La política de la agencia establece que los viajeros deben presentar sus dispositivos electrónicos y la información contenida en ellos en una condición que permita la inspección.

La falta de cooperación para acceder al dispositivo y a su contenido podría derivar en la retención temporal del aparato para completar la inspección.

Si el dispositivo es retenido o confiscado, la CBP debe entregar un recibo de custodia con los datos del artículo retenido, la persona de contacto y la forma de comunicarse con la agencia.

¿Cuándo pueden devolver un dispositivo retenido?

La autoridad estadounidense señala que, si el dispositivo es retenido de manera temporal, se notificará al viajero una vez que concluya la revisión para que pueda recuperarlo. Si no es posible recogerlo personalmente, la CBP puede realizar arreglos para devolverlo.

En caso de que el dispositivo quede sujeto a confiscación por contener evidencia de un delito, contrabando u otra información prohibida o restringida, la persona será notificada sobre la confiscación y las opciones para objetarla.

¿Por qué los agentes fronterizos pueden realizar estas revisiones?

La CBP señala que los registros fronterizos se realizan para apoyar sus responsabilidades legales y garantizar el cumplimiento de las leyes federales que ejecuta en la frontera, además de respaldar sus misiones en materia de inmigración, aduanas, agricultura y contraterrorismo.

Entre otros objetivos, las revisiones buscan determinar la identidad y ciudadanía de las personas que desean ingresar a Estados Unidos, establecer la admisibilidad de extranjeros y prevenir la entrada de terroristas, armas, sustancias controladas y otros artículos prohibidos o restringidos.

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