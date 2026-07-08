Terremotos en Venezuela: siguen inspecciones tras sismos que dejaron 3 mil 600 muertos

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Terremotos en Venezuela dejan 3 mil 600 muertos. Fotos: AFP

Venezuela conmemora dos semanas de los terremotos registrados el 24 de junio, que dejaron más de 3 mil 600 muertos, mientras continúan las inspecciones de viviendas afectadas y las autoridades avanzan en la evaluación de inmuebles para determinar cuáles pueden ser habitados, cuáles requieren reparaciones y cuáles deben ser desalojados.

En el barrio La Lucha, ubicado en Catia la Mar, estado La Guaira, brigadas integradas por ingenieros y arquitectos revisan las construcciones dañadas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos con diferencia de segundos.

Las inspecciones forman parte de un proceso mediante el cual las viviendas reciben una clasificación con etiquetas de distintos colores:

Verde : la vivienda puede habitarse.

: la vivienda puede habitarse. Amarillo : requiere reparaciones.

: requiere reparaciones. Rojo: presenta daños que obligan a su desalojo.

En algunos casos, las casas colapsadas ya no pueden ser inspeccionadas debido al nivel de destrucción.

Morela Luna, de 23 años, vivía junto con su esposo y su hijo en una vivienda de dos niveles que sufrió daños durante los terremotos. Desde entonces permanece con familiares mientras espera conocer el futuro del inmueble.

En la misma comunidad, otras familias permanecen en casas de campaña instaladas en patios y espacios abiertos por temor a nuevos colapsos mientras esperan los resultados de las evaluaciones estructurales.

Inspecciones de viviendas tras los terremotos en Venezuela

Las autoridades venezolanas informaron que los terremotos provocaron el colapso de 190 edificaciones y dejaron otras 856 con distintos niveles de afectación.

Sin embargo, una prospección realizada por la NASA estima que la cifra de inmuebles dañados podría alcanzar hasta 58 mil.

El presidente de la comisión presidencial de habitabilidad y ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó que hasta el momento se han realizado alrededor de 6 mil inspecciones.

De acuerdo con el funcionario, después de esta etapa comenzarán los trabajos de reparación y rehabilitación de viviendas, además de la construcción de nuevos inmuebles para las familias que perdieron sus hogares.

En distintos sectores de La Guaira continúan las labores para retirar escombros, mientras habitantes permanecen a la espera de los resultados oficiales sobre el estado de sus viviendas.

Muchos vecinos también recuerdan el deslave ocurrido en 1999 en esa entidad, que dejó miles de personas fallecidas y un amplio número de damnificados.

Caracas mantiene revisiones en edificios con daños estructurales

Las inspecciones también continúan en Caracas, particularmente en el municipio Chacao, donde varios edificios presentaron daños tras los terremotos.

En la zona de Los Palos Grandes, algunos inmuebles recibieron una etiqueta roja, lo que implica que deben someterse a una revisión técnica para determinar si pueden ser reparados o si representan un riesgo para sus habitantes.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, explicó que la clasificación roja no significa que un edificio se deba demoler, sino que requiere evaluación estructural.

Según datos del municipio, de las 3 mil 100 edificaciones existentes se inspeccionaron aproximadamente mil y 25 fueron se clasificaron con etiqueta roja.

Las autoridades también informaron que parte de un colegio en el centro histórico de Caracas, previamente identificado con etiqueta roja, colapsó el 3 de julio.

Los trabajos de evaluación continúan en distintas zonas del país mientras las autoridades determinan las condiciones estructurales de las viviendas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

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