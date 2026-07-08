Al menos 17 migrantes fueron asesinados bajo custodia de ICE, según reportes

GENERANDO AUDIO...

Al menos 17 migrantes han muerto bajo custodia de ICE. Foto: AFP

La muerte de un ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Houston elevó a 17 el número de migrantes fallecidos bajo custodia de ICE, de acuerdo con la información difundida tras el caso registrado este martes. El hecho ocurrió durante una acción de agentes federales y fue informado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el comunicado del DHS, un agente de ICE disparó contra el hombre después de que, presuntamente, ignoró las órdenes para detenerse e intentó evadir su arresto.

La dependencia estadounidense señaló que el hombre habría intentado embestir con su vehículo a uno de los agentes durante el operativo. De acuerdo con esa versión, el agente utilizó su arma de fuego en defensa propia.

El DHS indicó que, tras los disparos, el automóvil del hombre chocó contra un vehículo de ICE. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde murió a consecuencia de las heridas.

La autoridad estadounidense identificó al fallecido como Lorenzo Salgado Araujo, originario de México.

17 migrantes fallecidos bajo custodia de ICE

Con este caso, la cifra de migrantes fallecidos bajo custodia de ICE asciende a por lo menos 17, de acuerdo con la información referida tras el operativo registrado en Houston.

De acuerdo con el registro oficial de fallecimientos del ICE, complementado con el conteo realizado por agencias internacionales y organizaciones especializadas, al menos 17 personas murieron bajo custodia de la agencia hasta esa fecha.

El fallecimiento del ciudadano mexicano se suma a los casos reportados previamente relacionados con personas que han muerto mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró en su comunicado que el operativo estaba dirigido contra Lorenzo Salgado Araujo y sostuvo que el uso del arma por parte del agente ocurrió en un contexto de defensa propia, luego de que el hombre presuntamente intentó embestirlo con su vehículo.

La dependencia también informó que, después del incidente, el vehículo conducido por Salgado Araujo chocó contra una unidad de ICE y que el mexicano fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

La información disponible hasta el momento corresponde al comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre los hechos ocurridos durante el operativo realizado el martes en Houston.

¿Qué informó el DHS sobre la muerte del mexicano durante el operativo de ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que agentes federales realizaban un operativo dirigido contra Lorenzo Salgado Araujo cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre:

No atendió las órdenes para detenerse.

Intentó evadir el arresto.

Presuntamente buscó embestir a un agente con su vehículo.

El agente respondió con disparos al considerar que actuaba en defensa propia.

El vehículo del hombre impactó posteriormente contra una unidad de ICE.

El DHS también afirmó que Lorenzo Salgado Araujo vivía en Estados Unidos sin permiso legal.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades estadounidenses corresponde a la versión oficial presentada por el Departamento de Seguridad Nacional sobre el operativo realizado en Houston.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.